تفاصيل إنشاء أول جامعة متخصصة في علوم النقل والبرامج الدراسية بها

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة في علوم النقل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتخريج كوادر متميزة تلبي احتياجات الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

ويعد مشروع جامعة النقل الدولية في مصر أول جامعة متخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونستعرض خلال هذا التقرير، اهم المعلومات عن جامعة النقل الدولية وفقا لما اعلنته وزارة التعليم العالي.

معلومات عن جامعة النقل الدولية

تعد أول جامعة متخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يتم إنشاء الجامعة بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والنقل وصندوق تطوير التعليم.

جامعة علوم النقل ستندرج تحت منظومة الجامعات التكنولوجية.

تركز الجامعة حصريًا على علوم النقل واللوجستيات.

تستهدف توطين تكنولوجيا النقل الحديثة، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل.

تعتمد الجامعة في نظامها الدراسي على الشراكات الدولية لضمان منح شهادات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

تعتمد الجامعة على عقد شراكة مع جامعة دريسدن الألمانية.

تخصص علوم النقل يُعد من العلوم البينية العابرة للتخصصات.

يسهم الجانب الألماني في نقل الخبرات المعتمدة على نظام التعليم التقني للجامعة.

تركز الجامعة على تخصصات الجيل الرابع، مثل الإشارات الرقمية، وأنظمة التحكم الذكي في السكك الحديدية، وتكنولوجيا الوحدات المتحركة.

يتم الاعتماد على المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان ومعهد النقل البحري بالإسكندرية، ليكونا جزءًا فاعلًا من منظومة الجامعة الجديدة.

يتم توقيع مذكرة تفاهم شاملة، تتضمن رسم الخريطة الزمنية لتنفيذ المشروع حتى بدء الدراسة بالجامعة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء جامعة متخصصة في علوم النقل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتخريج كوادر متميزة تلبي احتياجات الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استدامة التنمية.

تطبيق النموذج التعليمي الألماني المتميز القائم على الشراكة

من جانبه أعرب الدكتور أحمد الجيوشي عن استعداد الجامعات التكنولوجية لدعم مشروع جامعة النقل الدولية في مصر بجميع إمكاناتها البشرية والتقنية، مشيرًا إلى رغبة الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج دراسية في تخصص السكك الحديدية في التعاون مع جامعة دريسدن الألمانية لتطوير المناهج التعليمية، وتطبيق النموذج التعليمي الألماني المتميز القائم على الشراكة بين الجامعات والصناعة في مختلف مكونات العملية التعليمية، وبخاصة التدريب الممنهج في بيئة العمل بوصفه جزءًا لا يتجزأ من عملية التعلم.

