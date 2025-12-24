ورق التوت عشبة سعرها بسيط تنقص الوزن وتقوى المناعة

18 حجم الخط

فوائد ورق التوت، ورق التوت من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ القدم واستخدمت فى الطب القديم ومازالت تقدم حاليا فى الوصفات العلاجية.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن ورق التوت من الكنوز الطبيعية التي استخدمت منذ القدم في الطب الشعبي، خاصة في دول آسيا والشرق الأوسط، لما يحتويه من مركبات طبيعية وعناصر غذائية ذات تأثير إيجابي كبير على صحة الإنسان، وتتنوع فوائد ورق التوت لتشمل دعم المناعة، وتنظيم السكر، وتحسين الهضم، والعناية بالبشرة والشعر.

فوائد ورق التوت

وأضافت مرام، أن من فوائد ورق التوت:

تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، ودعم مرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامه باعتدال، وذلك لاحتوائه على مركب طبيعي يعرف بتأثيره في تقليل امتصاص الجلوكوز، لذا يجب على مرضى السكر تناوله بحذر مع العلاج ويجب استشارة الطبيب.

تعزيز صحة القلب والشرايين، لأنه يخفض الكوليسترول الضار، ويعمل على تحسين الدورة الدموية، وتقليل خطر تصلب الشرايين، والمساهمة في تنظيم ضغط الدم.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يحارب الجذور الحرة، ويقلل الالتهابات

ويعزز مقاومة الجسم للأمراض والعدوى

يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

يعمل على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإمساك، وتهدئة اضطرابات المعدة، ودعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يساعد فى إنقاص الوزن، لأنه يساعد على تقليل الشهية، وتحسين عملية الأيض، وتقليل امتصاص الدهون، ودعم حرق السعرات الحرارية عند دمجه مع نظام غذائي صحي.

يعمل على تنقية الكبد من السموم، وتحسين وظائف الكبد، وتقليل الإجهاد التأكسدي على خلايا الكبد.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ويعمل على توحيد لون البشرة، وتقليل البقع الداكنة، والمساعدة في علاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

يساعد ورق التوت على تقوية بصيلات الشعر، وتحسين الدورة الدموية لفروة الرأس، وتقليل تساقط الشعر، ومنح الشعر لمعان وحيوية.

