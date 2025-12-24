الأربعاء 24 ديسمبر 2025
دين ودنيا

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مصطفى محمد من محافظة المنيا، قال فيه إنه أثناء الصلاة قد يشك أحيانًا في عدد الركعات، ولا يدري هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة أو غير ذلك، ويسأل عن التصرف الصحيح في هذه الحالة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس أن هذا السؤال متكرر ويقع فيه كثير من الناس، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقاعدة واضحة، وهي أن من شك في عدد الركعات يبني على العدد الأقل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ أصلّى ثلاثًا أم أربعًا فليبنِ على ما استيقن»، فالإنسان إذا شك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، يبني على الثانية لأنها الأقل، وإذا شك هل هو في الثالثة أم الرابعة، يبني على الثالثة، لأن اليقين لا يزول بالشك.

وأكد أن المصلي بعد أن يبني على العدد الأقل يكمل صلاته، ثم يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة قبل السلام، فإن كان هناك نقص في الصلاة فقد استكمله، وإن كان هناك زيادة فهي معفو عنها بسبب الشك، مشيرًا إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا يلزم قطعها أو إعادتها، وإنما يُعمل بهذه القاعدة الشرعية وتصح الصلاة إن شاء الله.
 

