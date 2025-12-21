فوائد اللفت، سلاحك القوي ضد نزلات البرد طوال الشتاء

18 حجم الخط

اللفت من الخضراوات الجذرية التي ارتبط اسمها بالطب الشعبي والتغذية العلاجية، خاصة في فصل الشتاء حيث تزداد نزلات البرد والإنفلونزا.



ورغم بساطته وتوفّره بأسعار مناسبة، فإن اللفت يحمل قيمة غذائية عالية تجعله أحد أهم الخضروات الداعمة للجهاز المناعي والمخففة لأعراض نزلات البرد.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه في ظل الاعتماد المتزايد على العلاجات الطبيعية، يبرز اللفت كأحد أفضل الخضروات التي يمكن الاستعانة بها في علاج نزلات البرد وتخفيف أعراضها. فهو غذاء بسيط، غني بالعناصر المفيدة، وسهل التحضير، ويمنح الجسم دعمًا شاملًا من حيث المناعة والترطيب وتخفيف الالتهابات.





في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، بالتفصيل فوائد اللفت في علاج نزلات البرد، وكيف يمكن أن يساهم تناوله بانتظام في تقليل حدة الأعراض وتسريع الشفاء بطريقة طبيعية وآمنة.



أهم فوائد اللفت للصحة طوال الشتاء

اللفت كنز غذائي في مواجهة نزلات البرد

يحتوي اللفت على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لمقاومة العدوى، وعلى رأسها فيتامين C المعروف بدوره الأساسي في دعم المناعة.

هذا الفيتامين يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تُعد خط الدفاع الأول ضد الفيروسات المسببة لنزلات البرد. كما يحتوي اللفت على فيتامين A وفيتامينات مجموعة B التي تساهم في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، مما يقلل فرص اختراق الفيروسات للجسم.

تعزيز المناعة وتقوية دفاعات الجسم

من أبرز فوائد اللفت في علاج نزلات البرد قدرته على تعزيز المناعة بشكل طبيعي. فاللفت غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات. هذه الخصائص تجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى الفيروسية وتقليل مدة الإصابة بنزلات البرد. كما أن المعادن الموجودة في اللفت مثل الزنك والبوتاسيوم تلعب دورًا مهمًا في تحسين استجابة الجهاز المناعي ودعم وظائف الخلايا.

تخفيف احتقان الأنف والتهاب الحلق

يُعرف اللفت بخصائصه المهدئة للجهاز التنفسي، حيث يساعد تناوله على تقليل احتقان الأنف والتهاب الحلق المصاحبين لنزلات البرد. فالعصير المستخلص من اللفت أو تناوله مطبوخًا يعمل على تهدئة الأغشية المخاطية وتخفيف التهيج، مما يمنح المصاب شعورًا بالراحة. كما أن اللفت يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على إذابة المخاط المتراكم في الشعب الهوائية، الأمر الذي يسهّل عملية التنفس ويقلل من السعال.

دور اللفت في تهدئة السعال وطرد البلغم

السعال من أكثر الأعراض إزعاجًا خلال نزلات البرد، وهنا يظهر دور اللفت كعلاج طبيعي فعّال. فاللفت يساعد على طرد البلغم وتنظيف الجهاز التنفسي بفضل خصائصه المقشعة. وقد اعتادت بعض الثقافات الشعبية على استخدام اللفت مع العسل كشراب طبيعي لتخفيف السعال الجاف والمصحوب بالبلغم. هذا المزيج يساهم في تهدئة الحلق وتقليل نوبات السعال المتكررة، خاصة في الليل.

محاربة الالتهابات وتقليل آلام الجسم

نزلات البرد غالبًا ما يصاحبها شعور بالتعب وآلام في الجسم والمفاصل. ويحتوي اللفت على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف هذه الآلام وتحسين الشعور العام للمصاب. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من الالتهاب الداخلي الناتج عن استجابة الجسم للعدوى، مما يساهم في سرعة التعافي واستعادة النشاط.

ترطيب الجسم ودعم التعافي السريع

يتميز اللفت بنسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على ترطيب الجسم خلال فترة الإصابة بنزلات البرد. الترطيب الجيد ضروري لتخفيف الاحتقان، وتقليل سماكة المخاط، ومساعدة الجسم على التخلص من السموم. تناول اللفت سواء في صورة شوربة دافئة أو عصير طبيعي يمد الجسم بالسوائل والعناصر الغذائية في آن واحد، وهو ما يدعم التعافي بشكل أسرع.

دعم صحة الجهاز الهضمي أثناء المرض

خلال نزلات البرد قد يعاني البعض من ضعف الشهية أو اضطرابات هضمية خفيفة. يحتوي اللفت على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. الجهاز الهضمي السليم يلعب دورًا مهمًا في دعم المناعة، حيث إن جزءًا كبيرًا من خلايا المناعة يوجد في الأمعاء. لذلك فإن تناول اللفت يساهم بشكل غير مباشر في تقوية مقاومة الجسم لنزلات البرد.

اللفت كمصدر طبيعي للطاقة أثناء الإصابة

الإرهاق العام وفقدان الطاقة من الأعراض الشائعة لنزلات البرد. ويحتوي اللفت على كربوهيدرات طبيعية سهلة الهضم تمد الجسم بالطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي. كما أن الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه تساعد في تقليل الشعور بالإجهاد وتحسين القدرة على القيام بالأنشطة اليومية الخفيفة خلال فترة المرض.

فوائد اللفت

طرق استخدام اللفت لعلاج نزلات البرد



يمكن الاستفادة من فوائد اللفت بطرق متعددة، منها تناوله مطبوخًا في الشوربات الدافئة، حيث يساعد الدفء على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان. كما يمكن عصر اللفت وخلط عصيره مع القليل من العسل الطبيعي للحصول على مشروب فعّال ضد السعال. ويفضل تجنب قلي اللفت أو طهيه بطرق تفقده قيمته الغذائية، لضمان الاستفادة القصوى من عناصره العلاجية.

اللفت والوقاية من نزلات البرد

لا تقتصر فوائد اللفت على علاج نزلات البرد فقط، بل تمتد لتشمل الوقاية منها. فتناوله بانتظام خلال فصل الشتاء يعزز المناعة ويجعل الجسم أكثر استعدادًا لمواجهة الفيروسات الموسمية. إدراج اللفت ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في السلطات أو الأطباق المطهية، يساعد على تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد المتكررة.

ومع الالتزام بنظام غذائي متوازن والحرص على الراحة وشرب السوائل الدافئة، يمكن للفت أن يكون عنصرًا فعّالًا في رحلة التعافي والوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء.



أهمية طريقة التحضير في الحفاظ على فوائد اللفت



طريقة تناول اللفت تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على عناصره الغذائية. فالطهي المفرط قد يؤدي إلى فقدان جزء من فيتامين C ومضادات الأكسدة، بينما يساعد الطهي الخفيف أو تناوله نيئًا في الحفاظ على فوائده. لذلك يُفضّل التنويع بين تناوله نيئًا، مطبوخًا على البخار، أو في الشوربات، لضمان الاستفادة الشاملة من خصائصه الصحية.

اللفت النيئ في السلطات الصحية

من أفضل طرق تناول اللفت هي إضافته نيئًا إلى السلطات، حيث يحتفظ بجميع فيتاميناته ومعادنه. يمكن تقشير اللفت وتقطيعه إلى شرائح رفيعة أو بشره، ثم خلطه مع الجزر المبشور، والخيار، وعصير الليمون، وقليل من زيت الزيتون. هذه السلطة تُعد خيارًا مثاليًا لتقوية المناعة وتنشيط الهضم، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يرغبون في فقدان الوزن.

شوربة اللفت الدافئة لتعزيز المناعة

شوربة اللفت من الوصفات المثالية لفصل الشتاء، حيث تجمع بين الدفء والفائدة الغذائية. لتحضيرها، يُقطّع اللفت مع البصل والجزر ويُطهى في مرق خضار خفيف، مع إضافة الثوم والزنجبيل لتعزيز التأثير المضاد للبرد. تُطهى المكونات على نار هادئة حتى تنضج، ثم تُضرب بالخلاط للحصول على قوام ناعم. هذه الشوربة تساعد على تهدئة الحلق، تخفيف الاحتقان، وتدفئة الجسم بشكل طبيعي.

اللفت المسلوق كوجبة خفيفة صحية

سلق اللفت من أبسط الطرق وأكثرها فائدة، خاصة لمن يعانون من اضطرابات هضمية أو نزلات برد. يُقطع اللفت إلى مكعبات ويُسلق في ماء مغلي لفترة قصيرة، ثم يُرش عليه القليل من الكمون أو الليمون. هذه الطريقة تحافظ على جزء كبير من المعادن، وتُعد خيارًا خفيفًا وسهل الهضم، ومناسبًا للأطفال وكبار السن.



اللفت المطهو مع الخضروات

يمكن إدخال اللفت في أطباق الخضار المطهية مثل الطواجن أو اليخنات. يُضاف اللفت المقطّع إلى البطاطس، الكوسة، أو البازلاء مع صلصة خفيفة من الطماطم. هذا الطبق غني بالألياف والفيتامينات، ويساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم، إلى جانب دعمه للجهاز المناعي.

عصير اللفت الطبيعي لفوائد علاجية

يُعد عصير اللفت من الطرق العلاجية التقليدية للاستفادة من خصائصه، خاصة في حالات السعال ونزلات البرد. يُعصر اللفت الطازج ويُخلط عصيره مع ملعقة من العسل الطبيعي. يُتناول هذا المشروب بكميات معتدلة، حيث يساعد على تهدئة الحلق، طرد البلغم، وتقوية المناعة. ويفضّل شربه طازجًا للحصول على أفضل نتيجة.

اللفت المشوي كبديل صحي

يُعتبر اللفت المشوي خيارًا صحيًا ولذيذًا لمن يفضلون النكهات المختلفة. يُقطع اللفت إلى شرائح، ويُرش بقليل من زيت الزيتون والبهارات الخفيفة، ثم يُشوى في الفرن حتى يصبح طريًا وذهبي اللون. هذه الطريقة تحافظ على نكهته الطبيعية وتُعد بديلًا صحيًا للبطاطس المقلية.

مخلل اللفت وفوائده الهضمية

مخلل اللفت من الطرق الشائعة لتناوله، وله فوائد خاصة للجهاز الهضمي إذا تم تحضيره بطريقة صحية وبنسبة ملح معتدلة. يساعد المخلل على تحسين الهضم وتنشيط الشهية، لكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب زيادة الصوديوم في الجسم.

اللفت مع العسل كعلاج شعبي

من الوصفات التقليدية المعروفة تقطيع اللفت وعصره أو تفريغه ووضع العسل بداخله، ثم تركه عدة ساعات حتى يخرج عصيره. هذا الخليط يُستخدم كعلاج طبيعي للسعال والتهابات الحلق، ويُفضّل تناوله باعتدال خاصة للأطفال.

نصائح للاستفادة القصوى من اللفت

يُفضّل اختيار اللفت الطازج الصلب ذي اللون الأبيض الناصع. كما يُنصح بغسله جيدًا وتقشيره عند الحاجة، وعدم طهيه لفترات طويلة. التنويع في طرق تحضيره يضمن الحصول على أكبر قدر من فوائده الغذائية والعلاجية.

