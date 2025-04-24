فوائد التوت الأحمر، ينظم ضغط الدم ويخفض الكوليسترول ويحمي من السرطان

فوائد التوت الأحمر، التوت الأحمر من الفاكهة الموسمية الشعبية والشهيرة التي تنتشر بالأسواق في وقتنا الحالي وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وفوائد التوت الأحمر، عظيمة تدفعنا لتناوله، وذلك لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التوت الأحمر من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، ليس فقط لطعمه الشهي، بل أيضًا لفوائده الصحية المتعددة التي تعود بالنفع على جسم الإنسان، ويحتوي التوت الأحمر على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة، مما يجعله من الأغذية الخارقة أو ما يُعرف بـ"السوبر فود".

القيمة الغذائية للتوت الأحمر

وأضافت منى، يحتوي التوت الأحمر على نسبة عالية من الماء والألياف، إلى جانب الفيتامينات مثل:

فيتامين C، الذى يعزز مناعة الجسم ويساعد في تكوين الكولاجين.

فيتامين K، وهو مهم لصحة العظام وتخثر الدم.

فيتامين A، ويدعم صحة العينين والبشرة.

فيتامينات B، خاصة B6 وحمض الفوليك، التي تسهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي.

المعادن، كالبوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم.

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، التي تمنح التوت لونه الأحمر المميز.

فوائد التوت الأحمر للصحة

فوائد التوت الأحمر للصحة

وتابعت، أن من فوائد التوت الأحمر:

التوت الأحمر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يقوّي الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

يحتوي التوت على مركبات تحارب الجذور الحرة، وهي المسؤولة عن تلف الخلايا والتسبب في علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وفقدان نضارة البشرة.

التوت الأحمر يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يساهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أظهرت بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة في التوت الأحمر قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي، من خلال تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

بفضل غناه بالألياف، يعزز التوت الأحمر من صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.رغم مذاقه الحلو، فإن التوت الأحمر منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري ضمن نظام غذائي متوازن.

تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في التوت قد تحسن من وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

التوت الأحمر يغذي البشرة ويمنحها اشراق طبيعي، كما يُستخدم في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، كذلك فإن الفيتامينات والمعادن التي يحتويها تعزز من صحة الشعر وتقوي بصيلاته.

طرق تناول التوت الأحمر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول التوت الأحمر طازج كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات أو الزبادي أو الشوفان، واستخدامه في تحضير العصائر والسموذي، ويمكن تجفيفه واستخدامه كمكون في الحلويات والمخبوزات، صنع مربى أو صلصات طبيعية منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.