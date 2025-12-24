الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
18 حجم الخط

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن المقال الأخير الذي كتبه الدكتور مصطفى مدبولي، كان الهدف منه هو أن الحكومة تعي تماما ارتفاع حجم الدين في الفترة الأخيرة وأن المواطن هو الذي تحمل أعباء زيادة حجم الدين.
 

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن رئيس الوزراء شرح الأوضاع كاملة خلال السنوات الماضية، بداية من 2014، وبعد خروج الدولة المصرية من ثورتين، وما يخص العشوائيات وانقطاع الكهرباء في تلك الفترة.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه بفضل المشروعات الحكومية والخاصة، تراجعت معدلات البطالة من 13 % في 2013، إلى نسبة 6.2%، رغم زيادة عدد السكان بأكثر من 22 مليون نسمة، ومع استمرار تنفيذ المشروعات للقطاع الخاص الوطني والأجنبي ستستمر معدلات البطالة في مسارها النزولي.

 

وحول الانتقادات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن الطرق والكباري، ضرب هاني يونس، مثالا، قائلا فيه: إحدى القرى بالمنوفية كنت بقعد مع المواطنين في الفترة التي شهدنا فيها تحركات في الأسعار، وقال مواطن لي إحنا عايزين نعيش إحنا هناكل طرق وكباري؟!.

واستكمل: هنا كان ردي واضحا وصريحا بكل التفاصيل وقولت الدولة المصرية تنفذ مصانع ومشروعات ضخمة، وتحتاج لبنية تحتية وطرق مؤهلة، لتتمكن وسائل النقل من التحرك بشكل أسرع وفي أمان أكثر، وابنك اشتغل في مصنع في مدينة 6 أكتوبر.. والمسافة بين المنوفية ومدينة 6 أكتوبر تستغرق بين 3 و3.5 ساعة، وبعد تنفيذ الدائري الإقليمي السيارة تنقله من المنوفية لأكتوبر في قرابة ساعة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني يونس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مسئوليتى الدولة المصرية الطرق والكباري

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود لإقامة مجمعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة (صور)

رئيس الوزراء: ما تحقق في 10 سنوات يعادل إنجازات دول احتاجت 20 عامًا

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads