هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن المقال الأخير الذي كتبه الدكتور مصطفى مدبولي، كان الهدف منه هو أن الحكومة تعي تماما ارتفاع حجم الدين في الفترة الأخيرة وأن المواطن هو الذي تحمل أعباء زيادة حجم الدين.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن رئيس الوزراء شرح الأوضاع كاملة خلال السنوات الماضية، بداية من 2014، وبعد خروج الدولة المصرية من ثورتين، وما يخص العشوائيات وانقطاع الكهرباء في تلك الفترة.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه بفضل المشروعات الحكومية والخاصة، تراجعت معدلات البطالة من 13 % في 2013، إلى نسبة 6.2%، رغم زيادة عدد السكان بأكثر من 22 مليون نسمة، ومع استمرار تنفيذ المشروعات للقطاع الخاص الوطني والأجنبي ستستمر معدلات البطالة في مسارها النزولي.

وحول الانتقادات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن الطرق والكباري، ضرب هاني يونس، مثالا، قائلا فيه: إحدى القرى بالمنوفية كنت بقعد مع المواطنين في الفترة التي شهدنا فيها تحركات في الأسعار، وقال مواطن لي إحنا عايزين نعيش إحنا هناكل طرق وكباري؟!.

واستكمل: هنا كان ردي واضحا وصريحا بكل التفاصيل وقولت الدولة المصرية تنفذ مصانع ومشروعات ضخمة، وتحتاج لبنية تحتية وطرق مؤهلة، لتتمكن وسائل النقل من التحرك بشكل أسرع وفي أمان أكثر، وابنك اشتغل في مصنع في مدينة 6 أكتوبر.. والمسافة بين المنوفية ومدينة 6 أكتوبر تستغرق بين 3 و3.5 ساعة، وبعد تنفيذ الدائري الإقليمي السيارة تنقله من المنوفية لأكتوبر في قرابة ساعة واحدة.

