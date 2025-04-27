فوائد التوت الأسود، احرص على تناوله يوميا في موسمه لهذا السبب

فوائد التوت الأسود، يوجد فوائد متعددة للتوت الأسود يجب الحرص على الاستفادة منها خاصة في هذه الفترة وهي موسم تواجد التوت الأسود.

وتشمل فوائد التوت الأسود دعم وظائف المناعة، ويعزز صحة القلب، ويقوي العظام، كما يُعزز صحة الأمعاء، ويساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري. هذا التوت غني بفيتامينات أ، ب، ج، هـ، وك، بالإضافة إلى معادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهو غني بمضادات الأكسدة والألياف، ومصدر جيد للبروتين، وقليل الدهون.



ويُعتبر التوت الأسود غذاءً خارقًا بفضل غناه بالعناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة، وخصائصه العلاجية والطبية العديدة.

التوت الأسود

وترصد “ فيتو” أهم فوائد التوت الأسود منها:

1. يعزز صحة الدماغ



التوت الأسود غني بالمواد الكيميائية النباتية، وخاصة الأنثوسيانين، والتي تدعم صحة الدماغ وقد تساعد في منع الأمراض العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر مثل الخرف.

تشير الأبحاث إلى أن الأنثوسيانين، وهي المركبات المسؤولة عن اللون الأرجواني للتوت الأسود، يمكن أن تعزز تدفق الدم إلى المخ وتعزز المناطق التي تتحكم في الذاكرة والانتباه بحسب Very well Health

توصلت دراسة نشرت في مجلة Nutrients إلى أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا مزيجًا غنيًا بالفلافونويد من التوت، بما في ذلك التوت الأسود، شهدوا تحسنًا في الأداء الإدراكي على مدار فترة ست ساعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثيرات الأنثوسيانين والفلافونويدات الأخرى.



2. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب



التوت الأسود غني بمركبات تحمي القلب، مثل الألياف، والأنثوسيانينات. وقد وجدت مراجعة لأكثر من 59 دراسة أن تناول التوت بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%، واحتمال الوفاة بسببها بنسبة 9 %.

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول التوت الأسود بشكل متكرر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الذي يسد الشرايين وتنظيم نسبة السكر في الدم، وكل ذلك يمكن أن يساعد في حماية القلب.

3. يحمي من السرطان



التوت الأسود غني بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والفلافونويدات والتانينات. تساعد هذه المركبات على حماية الجسم من خلال تحييد الجذور الحرة الضارة، والتي قد تُلحق الضرر بالخلايا، وتُسبب الإجهاد التأكسدي، وتُساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، قد يُساعد تناول المزيد من التوت الأسود على منع نمو الخلايا السرطانية.

اهتم الباحثون بشكل خاص بكيفية مساعدة التوت الأسود في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص التوت الأسود يمكنه إيقاف عملية رئيسية تساعد على نمو الخلايا السرطانية في القولون



4. يحارب مرض السكري



قد يساعد تناول التوت الأسود بانتظام على الحماية من مرض السكري، وذلك بفضل محتواه من الألياف، التي تبطئ عملية الهضم وتساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى الألياف، يُعتقد أن الأنثوسيانين والبوليفينول الموجودة في التوت الأسود تعمل على تعزيز الصحة الأيضية عن طريق تقليل الالتهاب، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون، وتحسين وظيفة الأنسولين

أظهرت دراسة في مجلة Nutrients أن تناول التوت الأسود يزيد من حرق الدهون ويحسن حساسية الأنسولين لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، مما يسلط الضوء على الفوائد المحتملة لمضادات الأكسدة القوية الموجودة في التوت.

التوت

5. يدعم صحة العظام



قد تدعم البوليفينولات والفيتامينات الموجودة في التوت الأسود صحة العظام وتساعد في الوقاية من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر.

وقد وجدت مراجعة للدراسات حول فوائد العناصر الغذائية الموجودة في التوت، بما في ذلك التوت الأسود، أن هذه الفاكهة يمكن أن تساعد في الوقاية من هشاشة العظام.، وهي حالة تصبح فيها العظام أضعف وأكثر عرضة للكسر.



التوت الأسود غني بالماغنسيوم، وهو معدن نادر يُعزز كثافة العظام ويعزز تكوينها، كما يحتوي على فيتامين ك، وهو ضروري لتنشيط البروتينات التي تبني أنسجة العظام. نقص فيتامين ك قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب فيتامين C الموجود في التوت الأسود دورًا مهمًا في تكوين الكولاجين في العظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية، مما يساعد على تقوية العظام بشكل عام.

6. يحسن الهضم



يُعدّ التوت الأسود مصدرًا قيّمًا للألياف الغذائية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تُعزز صحة الأمعاء. فهو يُوفّر الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ولكلٍّ منها دورٌ مهمٌّ في عملية الهضم.



تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء، مكونةً مادة هلامية تُساعد على إبطاء حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية مما يُساعد على تحريك الطعام بكفاءة أكبر عبر الأمعاء، مما يُعزز انتظام حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

7. يعزز صحة الأسنان



تُظهر الأبحاث أن مستخلص التوت الأسود قادر على مكافحة البكتيريا والفيروسات والالتهابات، مما قد يقي من أمراض اللثة. وجدت إحدى الدراسات أن مضغ العلكة التي تحتوي على إكسيليتول ومسحوق التوت الأسود المجفف بالتجميد يُقلل من البكتيريا في اللعاب.

والتوت الأسود غني بفيتامين ج، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد على التئام الجروح، ويحتوي أيضًا على كربوهيدرات وسكريات أقل من التوت الأزرق أما التوت الأزرق، فيوفر فيتاميني ب1 وب6 بكميات أكبر، مما يدعم إنتاج الطاقة ووظائف الدماغ وصحة الأعصاب.

لتعزيز استهلاكك اليومي من التوت الأسود، أضفه إلى السلطات، أو وجبة الإفطار، أو العصائر، أو الزبادي، أو الأطباق المختلفة.



التوت الأسود غذاءٌ مغذٍّ غنيٌّ بالفيتامينات والعناصر الغذائية يُقدّم هذا التوت فوائدَ عديدةً في مكافحة الأمراض عند إضافته إلى نظامٍ غذائيٍّ متوازن وقد أظهرت الأبحاث أنَّه يُعزّز صحة الدماغ، ويحمي من داء السكري، وأمراض القلب، والسرطان، ويُحسّن صحة الأسنان، وغير ذلك الكثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.