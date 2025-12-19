فوائد الجزر، كنز غذائي يعزز صحة القلب والدماغ ويحمي البصر

18 حجم الخط

يعد الجزر واحد من أكثر الخضروات شعبية وقبولا لدى الكبار والصغار على حد سواء، لكن فوائده تتجاوز مجرد كونه وجبة خفيفة مقرمشة؛ فهو مخزن طبيعي للفيتامينات والمعادن والألياف، مع محتوى منخفض للغاية من السعرات الحرارية.

كما يلعب الجزر دور الحيوي في تعزيز الصحة العامة، فهو خيار مثالي لمن يسعون لإدارة أوزانهم وتحسين وظائف أعضاء الجسم الحيوية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

القيمة الغذائية للجزر

تحتوي حصة مكونة من جزرتين متوسطتي الحجم (نحو 100 جرام) على مزيج غذائي متكامل يشمل:

الطاقة: 45 سعرة حرارية فقط.

المكونات الأساسية: 10.3 جرام كربوهيدرات، 3.1 جرام ألياف، 3 جرام سكر، و1 جرام بروتين.

المعادن والفيتامينات: 320 ملجم بوتاسيوم، 33 ملجم كالسيوم، إلى جانب الحديد، البيوتين، والفولات.

7 فوائد صحية للجزر

1. حماية البصر والرؤية الليلية

يحتوي الجزر على "ألفا كاروتين" و"بيتا كاروتين"، وهي صبغات مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بضمور الشبكية المرتبط بتقدم العمر والمياه البيضاء، كما تساهم في تكوين مادة "الرودوبسين" الضرورية للرؤية في الإضاءة المنخفضة.

2. تعزيز صحة القلب

تساعد المركبات الفينولية الموجودة في الجزر على الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب المرتبطة بارتفاع دهون الدم.

3. تنظيم السكر ومقاومة الأنسولين

على عكس الشائعات حول محتواه من الكربوهيدرات، فالألياف الموجودة في الجزر تجعله خيارا منخفضا في المؤشر الجلايسيمي، كما أن "البيتا كاروتين" يساهم في تقليل مقاومة الأنسولين.

4. دعم الوظائف الذهنية

بفضل مادة "اللوتين" المضادة للأكسدة والالتهابات، يعمل الجزر على حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويحمي الدماغ من الالتهابات العصبية.

5. تقوية جهاز المناعة

نصف كوب من الجزر الخام يوفر 51% من الاحتياج اليومي لفيتامين (أ) (المشتق من الكاروتينويدات)، وهو العنصر الأساسي الذي يساعد الجسم على محاربة العدوى.

6. إدارة الوزن والشعور بالشبع

بسبب كثافته الغذائية العالية وسعراته المنخفضة، يساعد الجزر على الشعور بالامتلاء لفترات أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات المتناولة يوميا.

7. تحسين الهضم وعلاج الإمساك

يعد الجزر مصدر ممتازا للألياف في وقت يعاني فيه أغلب البالغين من نقص في تناولها، مما يضمن انتظام حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

ماذا تعني ألوان الجزر؟

لا يقتصر الجزر على اللون البرتقالي فقط، فكل لون يقدم ميزة إضافية:

الأصفر: غني باللوتين لحماية العين.

الأحمر: يحتوي على "الموليبدينوم" الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم.

الأرجواني: يتميز بصبغة "الأنثوسيانين" التي تحارب الالتهابات والسمنة.

الأبيض: يركز بشكل أساسي على الألياف لدعم الهضم.

