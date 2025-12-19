الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الجزر، كنز غذائي يعزز صحة القلب والدماغ ويحمي البصر

فوائد الجزر، فيتو
فوائد الجزر، فيتو
18 حجم الخط

يعد الجزر واحد من أكثر الخضروات شعبية وقبولا لدى الكبار والصغار على حد سواء، لكن فوائده تتجاوز مجرد كونه وجبة خفيفة مقرمشة؛ فهو مخزن طبيعي للفيتامينات والمعادن والألياف، مع محتوى منخفض للغاية من السعرات الحرارية.

كما يلعب الجزر دور الحيوي في تعزيز الصحة العامة، فهو خيار مثالي لمن يسعون لإدارة أوزانهم وتحسين وظائف أعضاء الجسم الحيوية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

القيمة الغذائية للجزر

تحتوي حصة مكونة من جزرتين متوسطتي الحجم (نحو 100 جرام) على مزيج غذائي متكامل يشمل:

الطاقة: 45 سعرة حرارية فقط.

المكونات الأساسية: 10.3 جرام كربوهيدرات، 3.1 جرام ألياف، 3 جرام سكر، و1 جرام بروتين.

المعادن والفيتامينات: 320 ملجم بوتاسيوم، 33 ملجم كالسيوم، إلى جانب الحديد، البيوتين، والفولات.

7 فوائد صحية للجزر

1. حماية البصر والرؤية الليلية

يحتوي الجزر على "ألفا كاروتين" و"بيتا كاروتين"، وهي صبغات مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بضمور الشبكية المرتبط بتقدم العمر والمياه البيضاء، كما تساهم في تكوين مادة "الرودوبسين" الضرورية للرؤية في الإضاءة المنخفضة.

2. تعزيز صحة القلب

تساعد المركبات الفينولية الموجودة في الجزر على الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب المرتبطة بارتفاع دهون الدم.

3. تنظيم السكر ومقاومة الأنسولين

على عكس الشائعات حول محتواه من الكربوهيدرات، فالألياف الموجودة في الجزر تجعله خيارا منخفضا في المؤشر الجلايسيمي، كما أن "البيتا كاروتين" يساهم في تقليل مقاومة الأنسولين.

4. دعم الوظائف الذهنية

بفضل مادة "اللوتين" المضادة للأكسدة والالتهابات، يعمل الجزر على حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويحمي الدماغ من الالتهابات العصبية.

5. تقوية جهاز المناعة

نصف كوب من الجزر الخام يوفر 51% من الاحتياج اليومي لفيتامين (أ) (المشتق من الكاروتينويدات)، وهو العنصر الأساسي الذي يساعد الجسم على محاربة العدوى.

6. إدارة الوزن والشعور بالشبع

بسبب كثافته الغذائية العالية وسعراته المنخفضة، يساعد الجزر على الشعور بالامتلاء لفترات أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات المتناولة يوميا.

7. تحسين الهضم وعلاج الإمساك

يعد الجزر مصدر ممتازا للألياف في وقت يعاني فيه أغلب البالغين من نقص في تناولها، مما يضمن انتظام حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

ماذا تعني ألوان الجزر؟

لا يقتصر الجزر على اللون البرتقالي فقط، فكل لون يقدم ميزة إضافية:

الأصفر: غني باللوتين لحماية العين.

الأحمر: يحتوي على "الموليبدينوم" الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم.

الأرجواني: يتميز بصبغة "الأنثوسيانين" التي تحارب الالتهابات والسمنة.

الأبيض: يركز بشكل أساسي على الألياف لدعم الهضم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزر التخلص من السموم القيمة الغذائية للجزر مستويات الكوليسترول تعزيز صحة القلب تنظيم السكر مقاومة الانسولين دعم الوظائف الذهنية تقوية جهاز المناعة

مواد متعلقة

فيتامين "سي"، 6 فوائد مذهلة لصحتك تتجاوز علاج البرد

فوائد براعم البروكلي، تقوي المناعة وتنظم الهضم وتحمي من السرطان

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads