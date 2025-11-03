إنجاز طبي جديد، نجاح أول عملية حقن مجهري بمستشفيات جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف عن إجراء أول عملية حقن مجهري ناجحة داخل المركز الطبي التخصصي بمستشفيات الجامعة، وذلك بعد إعادة تجهيز وحدة الحقن المجهري وتطويرها لتواكب أحدث التقنيات الطبية العالمية في مجال الإخصاب المساعد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة إيمان زين العابدين، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمد ناجي، استشاري التوليد، والدكتور حمادة عشري، مدير المركز الطبي التخصصي، وبحضور محمد سليم، أمين عام الجامعة.

إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة بني سويف

وأوضح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن الهدف من تقديم هذه الخدمة داخل المستشفيات الجامعية هو تخفيف الأعباء المادية عن المرضى، حيث يتم تقديمها بأسعار رمزية لا تتجاوز 40٪ من تكلفتها في المراكز الخاصة، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من الأسر لتحقيق حلم الإنجاب.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن وحدة الحقن المجهري شهدت مؤخرًا تطويرًا شاملًا شمل إدخال تجهيزات طبية حديثة وتطبيق بروتوكولات علاجية دقيقة ومخصصة لكل حالة، الأمر الذي ساهم في رفع نسب النجاح وتحقيق نتائج متميزة.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف أن أول عملية حقن مجهري ناجحة أُجريت داخل الوحدة منذ استئناف العمل بها، كانت لمريضة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، خاضت من قبل محاولات غير موفقة في مراكز أخرى.

أول عملية حقن مجهري بمستشفيات جامعة بني سويف

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أنها تلقت متابعة طبية دقيقة داخل الوحدة على مدار 3 أسابيع قبل إجراء عملية السحب التي تمت بنجاح تام، ليتكلل هذا الجهد الطبي بتحقيق حلم الأمومة لها، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التزام المستشفيات الجامعية بتقديم رعاية صحية متقدمة وجودة علاجية عالية بتكاليف ميسورة، بما يجعلها منارة أمل للمرضى داخل محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

كما رئيس جامعة بني سويف، الشكر والتقدير لكل من الدكتور هاني حامد، والدكتور عماد البنا، وكافة الأطقم الطبية والفنية والإدارية بوحدة الحقن المجهري والمركز الطبي التخصصي، مثمّنًا جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل الذي أسفر عن هذا الإنجاز الطبي الهام.

ريادة طبية بتقنيات عالمية وأسعار رمزية

ومن جانبه، أعرب الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة بني سويف، عن فخره بهذا النجاح الذي يعكس الريادة الطبية لمستشفيات جامعة بني سويف وقدرتها على تقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن تطوير وحدة الحقن المجهري يأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية الدقيقة وتوسيع نطاقها لخدمة المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.

