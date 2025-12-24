كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وسيطر الاتحاد السكندري على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، بدون خطورة حقيقية على المرميين.

ورغم سيطرة الاتحاد السكندري، إلا أن فريق كهرباء الإسماعيلية خطف هدف التقدم في الدقيقة 45، بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى قابلها كريم يحيى برأسية سكنت شباك محمود جنش حارس الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

ضم تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد محمود، محمود علاء، عبد الغني محمد، ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط: سيفوري إيزاك، أحمد عاطف، أحمد ناجي، وأبو بكر اليادي،كريم الديب،

خط الهجوم: فادي فريد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من صبحي سليمان، عمرو صالح، مؤمن شريف، عبد الرحمن بودي، عموري، هشام بلحة، عبد الله فوزي، أدهم علاء، ومحمد جابر.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

فيما ضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر كلا من:

الأهلي يسقط في شباك غزل المحلة بنتيجة 2-1

وكان غزل المحلة فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر ستاد غزل المحلة.

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي:

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

