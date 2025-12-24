الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

مباراة بوركينا فاسو
مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، خطف منتخب بوركينا فاسو فوزا مثيرا من غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب. 

اهداف مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

وأحرز هدف غينيا الاستوائية الوحيد مارفين أنيبوه في الدقيقة 85 وتعادل جورجي مينونغو في الدقيقة  5+ 90 لبوركينا فاسو.

وخطف إدمون تابسوبا لاعب بوركينا فاسو الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 8+ 90.

وشهد الشوط الأول إثارة ومتعة من كلا الفريقين لا سيما بوركينا فاسو الذي استحوذ على مجريات الشوط وأتيحت له العديد من الفرص دون ترجمة على المرمى.  

وواصل المنتخب البوركيني استحواذه في الشوط الثاني وحصل لاعب غينيا بيساو باسيليو ندونج علي الكارت الأحمر في الدقيقة 49 حتى أحرز منتخب غينيا هدف التقدم قبيل نهاية اللقاء بربع ساعة ثم أدرك المنتخب البوركيني هدف التعادل وأعقبه بهدف الفوز.

تشكيل بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

حراسة المرمي: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إدموند تابسوبا - ستيف ياجو - إيسوفو دايو - آرسين كواسي

خط الوسط: إسماعيلا ويدراوجو - جوستافو سانغاري - بلاتي توريه - لاندري كابوري

خط لهجوم: دانجو واتارا - بيرتراند تراوري


تشكيل غينيا الاستوائية ضد بوركينا فاسو 


حراسة المرمي: أوونو

خط الدفاع:أكابو- أوبيانج- كوكو- ندونج – ماسكاريل.

خط الوسط: زونيغا- ماشين- جانيتح نلافو.

خط جوم: سلفادور
 


 حكام مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

وضم طاقم تحكيم مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية 3 حكام مصريين هم محمد معروف وأحمد حسام طه ومحمود عاشور 

وضم طاقم التحكيم كل من 
- محمد معروف حكم ساحة.

- التونسى خليل حسانى مساعدًا أول.

- أحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا.

- الصومالى عمر أرتان حكمًا رابعًا.

- محمود عاشور حكم فيديو.

- الكيني ديكنز ميميسا حكم فيديو مساعد.

منتخب بوركينا فاسو

وتعد تلك المشاركة الرابعة عشرة لـ منتخب بوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث كان ظهوره الأول في النسخة الحادية عشرة التي استضافتها غانا عام 1978. 

وخرج منتخب بوركينا فاسو من الدور الثاني في النسخة الماضية 2023 بكوت ديفوار، فيما حقق المركز الرابع في نسخة 2021 بالكاميرون.

وخلال مشاركاته السابقة في البطولة، خاض المنتخب المعروف بلقب "الخيول" 52 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 17 مواجهة، مقابل 25 هزيمة، وسجل لاعبوه 51 هدفًا مقابل 78 هدفًا في مرماهم.

ويعد أفضل إنجاز للبوركينيين في كأس أفريقيا هو تحقيق الوصافة أمام نيجيريا في 2013، إضافة إلى البرونزية في نسخة 2017، فيما حلوا في المركز الرابع مرتين عامي 1998 و2021، ما يعكس حضورهم القوي والمستمر على الساحة القارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا 2025 مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية بوركينا فاسو غينيا الاستوائية بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

الكاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في الجولات 3 و4 و5 بالكونفدرالية

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

أحمد عبد الرؤوف يعالج أخطاء لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

حارس الزمالك المتهم بالهروب يطلب الانتظام في التدريبات

تشكيل مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2

مواعيد مباريات بيراميدز في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة بدوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

كأس أمم إفريقيا 2025، القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

خدمات

المزيد

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads