3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

كأس أمم أفريقيا 2025، خطف منتخب بوركينا فاسو فوزا مثيرا من غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

اهداف مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

وأحرز هدف غينيا الاستوائية الوحيد مارفين أنيبوه في الدقيقة 85 وتعادل جورجي مينونغو في الدقيقة 5+ 90 لبوركينا فاسو.

وخطف إدمون تابسوبا لاعب بوركينا فاسو الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 8+ 90.

وشهد الشوط الأول إثارة ومتعة من كلا الفريقين لا سيما بوركينا فاسو الذي استحوذ على مجريات الشوط وأتيحت له العديد من الفرص دون ترجمة على المرمى.

وواصل المنتخب البوركيني استحواذه في الشوط الثاني وحصل لاعب غينيا بيساو باسيليو ندونج علي الكارت الأحمر في الدقيقة 49 حتى أحرز منتخب غينيا هدف التقدم قبيل نهاية اللقاء بربع ساعة ثم أدرك المنتخب البوركيني هدف التعادل وأعقبه بهدف الفوز.

تشكيل بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

حراسة المرمي: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إدموند تابسوبا - ستيف ياجو - إيسوفو دايو - آرسين كواسي

خط الوسط: إسماعيلا ويدراوجو - جوستافو سانغاري - بلاتي توريه - لاندري كابوري

خط لهجوم: دانجو واتارا - بيرتراند تراوري



تشكيل غينيا الاستوائية ضد بوركينا فاسو



حراسة المرمي: أوونو

خط الدفاع:أكابو- أوبيانج- كوكو- ندونج – ماسكاريل.

خط الوسط: زونيغا- ماشين- جانيتح نلافو.

خط جوم: سلفادور





حكام مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

وضم طاقم تحكيم مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية 3 حكام مصريين هم محمد معروف وأحمد حسام طه ومحمود عاشور

وضم طاقم التحكيم كل من

- محمد معروف حكم ساحة.

- التونسى خليل حسانى مساعدًا أول.

- أحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا.

- الصومالى عمر أرتان حكمًا رابعًا.

- محمود عاشور حكم فيديو.

- الكيني ديكنز ميميسا حكم فيديو مساعد.

منتخب بوركينا فاسو

وتعد تلك المشاركة الرابعة عشرة لـ منتخب بوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث كان ظهوره الأول في النسخة الحادية عشرة التي استضافتها غانا عام 1978.

وخرج منتخب بوركينا فاسو من الدور الثاني في النسخة الماضية 2023 بكوت ديفوار، فيما حقق المركز الرابع في نسخة 2021 بالكاميرون.

وخلال مشاركاته السابقة في البطولة، خاض المنتخب المعروف بلقب "الخيول" 52 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 17 مواجهة، مقابل 25 هزيمة، وسجل لاعبوه 51 هدفًا مقابل 78 هدفًا في مرماهم.

ويعد أفضل إنجاز للبوركينيين في كأس أفريقيا هو تحقيق الوصافة أمام نيجيريا في 2013، إضافة إلى البرونزية في نسخة 2017، فيما حلوا في المركز الرابع مرتين عامي 1998 و2021، ما يعكس حضورهم القوي والمستمر على الساحة القارية.

