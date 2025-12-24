الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية صربية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الغاني دوجلاس أوسو، جناح فريق رادنيك الصربي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تفاصيل مفاوضات الأهلي دوجلاس أوسو

وذكرت صحيفة «Sportal» الصربية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته نحو 2.5 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي رادنيك رفضت العرض المقدم من النادي الأهلي، في ظل قناعتها بأن القيمة السوقية للاعب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تلقي النادي عدة اتصالات واهتمامات من أندية أوروبية في الآونة الأخيرة.

ويقدم دوجلاس أوسو مستويات جيدة مع الفريق الصربي منذ انضمامه إليه قادما من غانا، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 20 مباراة خاضها في الموسم الحالي، ليصبح أحد أبرز المواهب الشابة في الفريق.

مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة

خسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي ستاد غزل المحلة.

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي:

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط إنبي - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.