محافظات

أمن مستشفيات جامعة بني سويف يضبط مسئول كافيتريا حصل أموالا من المرضى بدون وجه حق

د. عماد البنا، مدير
د. عماد البنا، مدير مستشفيات جامعة بني سويف
ضبط الأمن الإداري بـ مستشفيات جامعة بني سويف، شخصا بعدما حاول استغلال كافتيريا كلية الطب في إيهام المواطنين بقدرته على حجز المرضى داخل العنايات المركزة التابعة للمستشفيات الجامعية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى خمسة آلاف جنيه.

سقوط سمسار مرضى ببني سويف الجامعي

وأكد الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن أفراد شركة الأمن تمكنوا من ضبط المتهم بعد تلقي شكاوى من بعض الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى، والقبض عليه على الفور، مشددًا على أن إدارة المستشفيات لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المرضى أو ذويهم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف مدير مستشفيات جامعة بني سويف، أن فريق الأمن تمكن كذلك من كشف واقعة فقد أحد المواطنين مبالغ مالية أثناء مرافقة مريضة له بقسم الطوارئ، حيث تم تتبع الواقعة عبر كاميرات المراقبة، وتحديد المتورطين وإعادة الأموال كاملة لصاحبها.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في إطار سياسة الحزم والانضباط داخل المستشفيات.

وأشار مدير مستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن إدارة الأمن لاحظت مؤخرًا قيام بعض الزائرين بإحضار أواني الطعام وصواني الأكل وتناولها داخل طرقات المستشفى، رغم توفير وجبات كاملة للمرضى، مؤكدًا أنه لن يُسمح بتكرار هذا السلوك حفاظًا على المظهر الحضاري وبيئة العمل الطبية.

عامل يسرق وجبات المرضى ببني سويف الجامعي

وكشف مدير مستشفيات جامعة بني سويف، أن كاميرات المراقبة رصدت أيضًا واقعة سرقة وجبات المرضى من أحد العاملين الموسميين، وتم استبعاده فورًا بعد ثبوت الواقعة، موضحًا أنه عقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة الأمن شدد خلاله على ضرورة أن تكون العمالة الأمنية من أبناء محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن عدد أفراد الأمن بالمستشفيات يبلغ نحو 300 فرد موزعين على 31 قسمًا يقدمون خدمات طبية يوميًا، مع التأكيد على التزام الزائرين بمواعيد الزيارة وتخصيص أماكن آمنة للدراجات البخارية للعاملين.
 

الجريدة الرسمية