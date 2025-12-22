أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مالي أمام زامبيا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب.

وأهدر منتخب مالي ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 41، بعدما تصدى لها ببراعة الحارس الزامبي موانزا.

دخل أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أساسيًا في تشكيل منتخب مالي أمام زامبيا، كما يحمل صاحب الـ28 عامًا شارة قيادة منتخب بلاده في مستهل مباريات الفريق في أمم أفريقيا 2025.

ويرتدي أليو ديانج شارة قيادة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، بقرار من المدرب توم سينتفيت، رغم أنه ليس أكبر اللاعبين سنًا.



تشكيل مالي ضد زامبيا

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي

خط الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

خط الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

تشكيل منتخب زامبيا، فيتو

تشكيل منتخب زامبيا أمام مالي

فيما أعلن موزيس سيشون المدير الفني لمنتخب زامبيا بتشكيل فريقه لمواجهة مالي والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: ويلارد موانزا

الدفاع: ماتيوس باندا - لوبامبو موسوندا - دومينيك تشاندا.

الوسط: ميجيل تشانجا تشايوا - بينسون ساكالا - لاميك باندا - كينجس كانجوا - أوبن تيمبو.

الهجوم: فاشون ساكالا - باستون داكا.

ويتواجد منتخب مالي مع زامبيا والمغرب وجزر القمر في المجموعة الأولي لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وكان المغرب افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، مساء أمس الأحد، بالفوز على جزر القمر (2-0) في مباراة أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبد الله.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.