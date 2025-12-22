باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور حازم مبروك عطية، الباحث بـ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شهر رجب يتمتع بخصوصية دينية مميزة كونه أحد الأشهر الحرم، مشيرًا إلى أن انفراده بين هذه الأشهر يمنحه مكانة خاصة في ميزان الاصطفاء الإلهي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي ﷺ بين أن الأشهر الحرم 4، ثلاثة منها متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، بينما يأتي رجب منفردًا، مؤكدًا أن هذا الانفراد في النصوص الشرعية يدل دائمًا على التعظيم والخصوصية.

وأضاف أن القرآن والسنة قدما نماذج متعددة للاصطفاء، حيث يُفرد بعض الأشخاص أو الأزمنة أو الأماكن بالذكر تعظيمًا لشأنهم، مستشهدًا بقوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها»، حيث خُص جبريل عليه السلام بالذكر رغم كونه من الملائكة، للدلالة على مكانته.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأزمنة ما شاء، كما اصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، موضحًا أن هذا الاصطفاء يلفت النظر إلى أهمية الوقت وحسن استثماره.

شهر رجب من الأشهر الحرم



وتواصل دار الإفتاء المصرية الرد على التساؤلات، حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز صيام شهر رجب؟ لأن بعض الناس يذكرون أن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة محرمة، وأن الفقهاء الذين استحبوه -كالشافعية- مخطئون، وهم قد استندوا في قولهم هذا لأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا صحيح؟ ”، وجاء رد الإفتاء كالتالي:

وقالت دار الإفتاء: إن رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وهذه الأشهر هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». وهذه الأشهر الحرم هي أشرف الشهور، بالإضافة إلى شهر رمضان، وهو أفضلها مطلقًا. انظر: "حاشية الشرقاوي على التحرير" (1/ 426، ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.