جيفري إبستين، وثيقة جديدة تكشف هوية قوادة جلب المراهقات إلى جزيرة الشيطان

كشفت وثيقة ضمن مجموعة الملفات الجديدة المُفرج عنها من قبل وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية جيفري إبستين، عن الحيل النفسية التي استخدمتها صديقته السابقة جيسلين ماكسويل، في محاولتها لجذب فتيات مراهقات ضعيفات إلى دائرة إساءته.

وثيقة جديدة تكشف دور صديقة جيفري إبستين

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، بينما كان تجنيد جيسلين ماكسويل صديقة جيفري إبستين للضحايا معروفًا منذ فترة طويلة، فإن الكشف عن بعض وثائق هيئة المحلفين الكبرى في قضيتها في المحكمة الاتحادية في مانهاتن يأتي في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على عفو من إدانتها بتهمة الاتجار الجنسي وحكم السجن 20 عامًا الناتج عنها.

ترامب ينقل جيسلين ماكسويل إلى سجن أكثر راحة

لقد حظيت هذه المرأة باهتمام واسع خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خاصة بعد نقلها المثير للجدل إلى معسكر سجن أمني أدنى معروف بأنه أكثر راحة من المنشآت الأخرى من نوعه.

جزيرة جيفري إبستين، فيتو

توضح الوثائق المعنية كيف أخبر ضابط إنفاذ قانون هيئة المحلفين الكبرى في عام 2020 عن مقابلة مع امرأة قالت إنها تعرضت لإساءة من إبستين عندما كانت قاصرًا، وأوضحت إن زياراتها الأولى إلى منزل جيفري إبستين، والتي لم يحدث فيها إساءة، كانت "غريبة".

اختفاء 16 ملفا من وثائق قضية جيفري إبستين

وخلال الأيام الماضية، أثار اختفاء 16 ملفا من الصفحة العامة المخصصة للوثائق المتعلقة برجل الأعمال (المنتحر) المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بموقع وزارة العدل الأمريكية، تساؤلات بشأن الشفافية واتهامات للوزارة "بالتستر"، إذ اختفت بعد يوم واحد فقط من نشرها.

وشملت ملفات جيفري إبستين المفقودة -التي كانت متاحة الجمعة واختفت السبت- صورا للوحات فنية لنساء عاريات، ومجموعة صور فوتوغرافية مرتبة فوق خزانة وداخل أدراج، من بينها صورة للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى جانب إبستين و"شريكته" غيسلين ماكسويل.

ولم توضح وزارة العدل سبب إزالة الملفات أو ما إذا كان اختفاؤها متعمدا، كما لم يرد متحدث باسم الوزارة على طلب وسائل إعلام للتعليق، وفق وكالة أسوشيتد برس التي أوردت الخبر.

وفى 4 ديسمبر الجاري، نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي صورًا لم تُنشر من قبل لجزيرة جيفري إبستين سيئة السمعة.

وأظهرت الصور والفيديو عدة غرف نوم في منزل إبستين الواقع في جزر فيرجن الأمريكية، بالإضافة إلى غرفة مُثبت على جدارها أقنعة، وهاتفًا كُتبت عليه أسماء على أزرار الاتصال السريع.

