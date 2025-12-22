مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

18 حجم الخط

أرسلت جمهورية مصر العربية قافلة طبية نوعية مكونة من ١٣ طبيبًا وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقرب من الطن ونصف الطن، لدعم القطاع الصحي في جمهورية السودان خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ ديسمبر الجاري.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السودان

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وبحسب بيان وزارة الخارجية،كان في استقبال القافلة ممثلى وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في بورسودان.

مساندة الأشقاء من المرضي السودانيين خاصة في التخصصات الحرجة والنادرة

استهلت القافلة الطبية النوعية أعمالها بلقاء الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، حيث رحب بالأطباء أعضاء القافلة، مثمنًا الدور المصري الداعم لجمهورية السودان الشقيق على كافة الأصعدة خاصة في المجال الصحي، وأكد على الأولوية التي توليها الحكومة السودانية لرفع كفاءة القطاع الطبي الذي تضرر جراء الأوضاع الراهنة.

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة الطبية عن فخرهم للقيام بالمهام المكلفين بها، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمساندة الأشقاء من المرضي السودانيين خاصة في التخصصات الحرجة والنادرة، وتعهدوا ببذل كافة الجهود لتقديم الدعم الطبي اللازم لأكبر عدد من المرضى خلال فترة عمل القافلة.

العلاقات المصرية السودانية

من جهة أخرى، وبالتزامن مع وصول القافلة الطبية المصرية النوعية إلى بورسودان، قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال ٢٠٠ أسطوانة أوكسجين إلى الولاية الشمالية، حيث تعكف القنصلية العامة المصرية فى وادى حلفا على انهاء اجراءات دخولها إلى جمهورية السودان.

حيث يأتي ما تقدم فى إطار الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية السودانية، حيث أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى زيارة إلى القاهرة فى ١٨ ديسمبر الجارى.

كما ترأست وزيرة شئون مجلس الوزراء السودانية وفد بلادها فى المؤتمر الوزارى الروسي الافريقى الذى عقد بمصر، بالإضافة إلى قرب انعقاد اللجنة التجارية الوزارية المشتركة فى القاهرة، فضلا عن التحضير للاحتفال بمرور ٧٠ عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى مطلع عام ٢٠٢٦.

