مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، أعلن كل من هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا وباتريس بوميل مدرب أنجولا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع أنجولا على ملعب مراكش في الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداز - سيابونجا نجيزانا - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: موهاو نكوتا - تيبوهو موكوينا - يايا سيثولي - أوسوين أبوليس.

الهجوم: سيفو مبولي - ليلي فوستر.

ويلعب جيلسون دالا في هجوم أنجولا، بينما يجلس شيكو بانزا وكريستوفر مابلولولو على دكة البدلاء.

منتخب أنجولا، فيتو

تشكيل أنجولا أمام جنوب افريقيا

الحارس: هوجو ماركيس.

الدفاع: كلينتون ماتا - كيالوندا جاسبار - جوناثان بواتو.

الوسط: زيتو لوفومبو - مانويل شو - أنطونيو مايسترو - تو كارنييرو.

الهجوم: فريدي - جيلسون دالا - مبابا نزولا.

وتتواجد جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية مع أنجولا ومصر وزيمبابوي.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم افريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

