كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

18 حجم الخط

كأس مصر، تقدم فريق النادي المصري على نظيره فريق دكرنس أحد أندية القسم الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

مباراة المصري ضد دكرنس

تقدم فريق المصري عن طريق كريم بامبو من ضربة جزاء في الدقيقة 17.

وتعادل لفريق دكرنس مصطفي صفوت في الدقيقة 23 وأحرز منذر طمين هدف التقدم للمصري في الدقيقة 36 وعزز التقدم عمر الساعي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

تشكيل المصري أمام دكرنس في بطولة كأس مصر

حراسة المرمي..محمد شحاته

خط الدفاع..كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

خط الوسط.. محمود حمادة، أحمد علي عامر، كريم بامبو، عمر الساعي، حسن علي

خط الهجوم..منذر طمين.

البدلاء: محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، بونور موجيشا، زياد فرج، أحمد القرموطي، محمد الشامي والثلاثي الناشئ أحمد شرف، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

مباراة المصري ودكرنس

ويدخل النادي المصري مواجهة اليوم أمام دكرنس مفتقدًا أبرز نجومه الدوليين وهم، أحمد عيد، صلاح محسن وخالد صبحي، بسبب تواجدهم في قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمغرب للمشاركة في أمم أفريقيا.

الفائز من مباراة المصري ودكرنس

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ضد دكرنس مع الفائز من مباراة زد ضد ألو ايجيبت في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباريات اليوم في كاس مصر

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء طاقمي حكام لقائي بيراميدز أمام مسار والمصري مع دكرنس اللذان يقامان اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور الأول(32) بالنسخة رقم 94 لبطولة كأس مصر.

جاءت الاختيارات كما يلي:

بيراميدز × مسار: صبحي العمراوي (حكما للساحة)، خالد حسين ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، محمد طعيمة (حكما رابعا).

المصري × دكرنس: مصطفى الشهدي (حكما للساحة)، عمر فتحي ومحمود دين (مساعدين)، محمد رمضان (حكما رابعا).

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.