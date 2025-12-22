وداع مبكر، تاريخ مشاركات زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة مصر الليلة

18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الإثنين، منتخب زيمبابوي في ضربة البداية لمشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

وتأهل منتخب زيمبابوي لنهائيات النسخة رقم 35 من خلال المجموعة السابعة التي تصدرها منتخب الكاميرون وحل منتخب زيمبابوي وصيفًا برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة و6 أهداف في خانة رصيده الإيجابي و4 أهداف في شباكه وتربع والتر موسونا على رأس قائمة هدافيه برصيد هدفين.

يقود الروماني ماريو مارينكا البالغ من العمر 61 عامًا منتخب "المحاربون" منذ 4 نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب الألماني مايكل نيس وخاض معه الفريق مباراتين خسر الأولى أمام الجزائر (1 – 3) وتفوق في الثانية على منتخب قطر (2 – 1).

تاريخ زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية

تاريخيًا شارك منتخب زيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 5 مرات أولها في النسخة الرابعة والعشرين في تونس 2004، وآخرها في النسخة الثالثة والثلاثين التي أقيمت في ضيافة الكاميرون.

وودع منتخب “المحاربون” من الباب الصغير في كل مشاركاته الخمس وتذيل جدول الترتيب في كل هذه المشاركات.

وخاض منتخب زيمبابوي 15 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، بدأت أمام مصر في مستهل مشوار الطرفين في نسخة 2004 وآخرها في مواجهة غينيا في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالنسخة رقم 33 في الكاميرون.

وحقق منتخب زيمبابوي 3 انتصارات طوال تاريخه في كأس الأمم الأفريقية ’ الأول أمام الجزائر (2 – 1) في ظهوره الأول في تونس 2004 والأخير بنفس النتيجة على غينيا في ظهوره الخامس في الكاميرون 2021.

تعادلان حققهما منتخب زيمبابوي في مشاركاته الخمس ’ الأول أمام الجزائر (2 – 2) في مرحلة المجموعات في نسخة 2017 والثاني أمام أوغندا (1 – 1) في نفس المرحلة في نسخة 2019.

10 خسائر تكبدها منتخب زيمبابوي في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا أولها أمام مصر (1 – 2) في مستهل مشاركاته في بطولة 2004 على ملعب الطيب المهيري في صفاقس 2004 ’ وأخرها بالنتيجة ذاتها أمام مالاوي في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالنسخة رقم 33 على ملعب كويكونج بالكاميرون.

وسجل منتخب زيمبابوي 16 هدفًا طوال تاريخه في كأس الأمم الأفريقية، افتتحها بيتر ندولفو في مرمى حارس الفراعنة نادر السيد عند الدقيقة 46 في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في ظهوره الأول في تونس 2004 ’ وختمها كوداكواشي ماهاتشي في مرمى الحارس الغيني علي كيتا عند الدقيقة 43 في ختام الدور الأول للنسخة رقم 33 بالكاميرون.

31 هدفًا استقبلتها شباك منتخب زيمبابوي في النهائيات

كانت البداية عبر لاعب وسط منتخب مصر تامر عبد الحميد في شباك الحارس إينرجي مورامبادورو عند الدقيقة 57 من عمر لقاء المنتخبين في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة بالنسخة الرابعة والعشرين سنة 2004 ’ وأخرها بتوقيع النجم الغيني نابي كيتا في الدقيقة 49 بشباك الحارس تلبرت شومبا عند 69 في مواجهة المنتخبين في النسخة رقم 33 في بالكاميرون.

أكبر عدد من الأهداف لمنتخب زيمبابوي في نسخة واحدة

أكبر عدد من الأهداف حققه منتخب زيمبابوي في نسخة واحدة، هو 6 أهداف كانت في ظهوره الأول في تونس 2004، أما في مشاركته قبل الأخيرة في مصر 2019 فقد اكتفى بتسجيل هدف وحيد أمام أوغندا.

(0 – 4) أكبر خسارة لمنتخب زيمبابوي في أمم أفريقيا وكانت أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في ظهوره الرابع في نسخة 2019 بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى، أما أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباكه في مباراة واحدة فكان 5 أمام الكاميرون في ظهوره الأول في تونس لكنه رد بثلاثية.

رغم تكبده خسارتين أمام مصر والكاميرون في ظهوره الأول بنسخة 2004، أنهى منتخب زيمبابوي مشواره في البطولة بفوز ثمين على الجزائر (2 – 1) على ملعب الطيب المهيري في صفاقس ’ ثم تكرر نفس السيناريو في ظهوره الثاني والخامس ’ حيث خسر في النسخة التالية في مصر 2006 أمام السنغال ونيجيريا ثم حقق فوز تاريخي على غانا بنفس النتيجة على ملعب الإسماعيلية، وفي الكاميرون خسر أمام السنغال ومالاوي ثم ودع بفوز شرفي على غينيا (2 – 1).

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

منتخب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى مساء اليوم الإثنين، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أكادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وزيمبابوي عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.