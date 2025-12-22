فضيحة داخل مكتب نتنياهو، مستشاروه تلقوا رشوة لكشف معلومات عن جيش الاحتلال وتشويه صورة مصر

18 حجم الخط

فضيحة في مكتب نتنياهو، وصف رئيس وزارء حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، نيفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بالخيانة، وذلك أثناء حرب الاحتلال على غزة، وطالبه بالاستقالة الفورية، بسبب تسريب المستشارين في مكتب نتياهو لوثيقة سرية، تكشف معلومات عن جيش الاحتلال.

كبار مستشاري نتنياهو يتلقون أموالا لتسريب معلومات عن جيش الاحتلال

واتهم نفتالي بينت ثلاثة من كبار المستشارين في مكتب نتنياهو بأنهم سربوا معلومات تساعد حماس في هزيمة قوات الاحتلال في غزة، مدعيًا أن دولة قطر ساعدت حماس، من خلال مستشاري نتنياهو، في الحصول على تلك المعلومات المسربة.

يوناتان اوريخ مستشار بنيامين نتنياهو المتهم بتسريب معلومات وتلقيه رشوة، فيتو



وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نقتالي بينيت، في تغريدة مطولة نشرها على منصة "أكس"، أن ثلاثة من كبار المستشارين في مكتب نتنياهو (مردخاي وأنونو وعودي أديب)، سربوا معلومات عن جيش الاحتلال، وصلت للمقاومة الإسلامية حماس، من أجل المال، قائلًا: "خان مكتب نتنياهو إسرائيل وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، طمعًا في المال، ونتنياهو نفسه يتستر على ذلك".

ووصف نفتالي بينت أن "هذه أخطر خيانة في تاريخ إسرائيل"، لأن مستشارى مكتب نتنياهو الثلاثة، يتصرفون من أعلى هرم آمن في الاحتلال الإسرائيلي، مكتب رئيس الوزراء"، قائلًا: "سواء علم نتنياهو أم لم يعلم أن مكتبه يعمل لصالح العدو في زمن الحرب، فإن كلا الاحتمالين يستدعي استقالته الفورية".

وأكد نفتالي بينيت أن "تقرير الصحفي أفيشاي جرينزيج في موقع i24، يكشف صورة مروعة، حيث كان ثلاثة من أقرب مستشاري نتنياهو عملاء مدفوعي الأجر في ذروة الحرب، وتم شراء مستشاري نتنياهو بالمال".



وأوضح نتنياهو أن "خيانة" مستشاري نتنياهو ساهمت في عدم قدرة جيش الاحتلال على التغلب على حركة المقاومة حماس، وفشل حكومة نتنياهو في أهدافها واصفًا حماس بأنها لا تزال صامدة وتزداد قوة برغم مرور عامين من الحرب الطاحنة.

مكتب نتنياهو يعمل لتشويه صورة مصر

وزعم "بينيت" أن مستشاري نتنياهو الثلاثة تلقوا رواتب من قطر خلال حرب غزة، حيث دخل الثلاثة إلى أكثر الأماكن سرية في إسرائيل "دخلوا مع نتنياهو إلى كريات شمونة، وقاعدة القوات الجوية، وأكثر الأماكن سريةً".

وأشار نفتالي بينت إلى أن مستشاري نتنياهو الثلاثة استغلوا مناصبهم لتسريب معلومات خاصة بجيش الاحتلال، قائلًا: "انحاز مستشارو نتنياهو الثلاثة إلى الجانب الذي دفع لهم أموالا، وعملوا لمصلحتهم من أجل المال".

كما ذكر نفتالي بينيت أن مكتب نتنياهو عمل "بلا كلل لتشويه صورة مصر، ما يتعارض تمامًا مع مصالحنا الأمنية"، مضيفًا: "وهذا غيض من فيض يُظهر حجم الضرر الأمني الجسيم الذي تسببوا به".

وقال نفتالي بينت: "كنتُ رئيسًا للوزراء، ترأستُ أكثر الاجتماعات حساسية وسرية، وأقول لكم بكل وضوح: إن الدوائر الداخلية لمكتب رئيس الوزراء جوهر أمن إسرائيل، لو اكتشفت أن أحد مستشاريّ يتقاضى راتبًا من دولة أخرى، لطردته فورًا، ولأمرتُ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحقيق معه بكل الوسائل المتاحة".



ووصف بينيت مستشاري نتنياهو بأنهم "عملاء" يعملون لصالح دولة أخري من أجل المال، قائلًا: "كلا الاحتمالين خطيران ومُرعبان، ويستوجبان استقالته الفورية مع طلب المغفرة والتكفير من شعب إسرائيل".

وهدد نفتالي بينت نتنياهو ومستشاريه، قائلًا: "في اليوم الأول من الحكومة التي أترأسها، سنُشكل لجنة تحقيق حكومية تُعنى أيضًا بالتحقيق في المساعدات المُقدمة لدولة أخرى في زمن الحرب".

