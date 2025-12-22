موعد مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

الإثنين 22 ديسمبر 2025
كأس الأمم الأفريقية، يترقب عشاق الكرة الأفريقية المواجهة الهامة بين منتخب جنوب أفريقيا ونظيره أنجولا، اليوم الإثنين، والتي ستقام على ملعب مراكش بالمغرب ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب جنوب أفريقيا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب جنوب أفريقيا وأنجولا في السابعة من مساء اليوم الإثنين، الثامنة بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت المغرب، بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

وتنقل مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، على قناة بي إن سبورت "beIN MAX 1"، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

معلق مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 

يعلق على مباراة أنجولا وجنوب أفريقيا، المغربي جواد بده.

وقد أوقعت القرعة المنتخبين إلى جانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

والتقى المنتخبان 19 مرة في جميع المسابقات، حيث فازت جنوب أفريقيا في تسع مباريات مقابل أربع لأنجولا، وانتهت ست مباريات بالتعادل.

وخلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، تقابلا أربع مرات في دور المجموعات، فازت جنوب أفريقيا في مباراتين وتعادلا في اثنتين.

وكانت آخر مشاركة لجنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عام 2023 في كوت ديفوار، حيث حصد المركز الثالث بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته أمام نيجيريا في نصف النهائي.

وفي آخر تسع مباريات خاضها منتخب جنوب أفريقيا في جميع المسابقات خلال تصفيات كأس العالم والمباريات الودية، حقق ستة انتصارات وثلاثة تعادلات منذ هزيمته أمام ليسوتو بثلاثة أهداف نظيفة، وشملت هذه السلسلة انتصارات على زامبيا ورواندا، بالإضافة إلى تعادلات مع نيجيريا وزيمبابوي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويتضمن سجل جنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية تتويجا واحدا على أرضها عام 1996، ورغم عدم تكرار هذا الإنجاز، إلا أن صعودها إلى منصة التتويج في المرة الأخيرة عزز مكانتها كمرشح قوي قبل انطلاق دور المجموعات.

في المقابل، يعد ظهور منتخب أنجولا  في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، العاشر في النهائيات، بعد تأهلها الأول عام 1996 ومشاركاتها المتقطعة منذ ذلك الحين، وكان آخر ظهور لها في نسخة 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تقصى على يد نيجيريا.

وضمن منتخب انجولا تأهله لنهائيات 2025 بتصدره مجموعته في التصفيات، ما ضمن له مكانا في البطولة مبكرا، مظهرا بذلك ثباتا في أدائه.

وفي آخر عشر مباريات، حققت أنجولا أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، مسجلة 15 هدفا ومستقبلة 13 هدفا في جميع المسابقات (تصفيات كأس العالم، ومسابقات الاتحاد الإفريقي والمباريات الودية الدولية).

