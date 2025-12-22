الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل ضربة البداية الليلة، أرقام قياسية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الإثنين، نظيره زيمبابوي في ضربة البداية لمشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

أرقام منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تاريخيا 

منتخب مصر أكثر من شارك (26 مرة)

منتخب مصر أكثر من لعب (111 مباراة)

منتخب مصر أكثر من فاز (60 فوز)

منتخب مصر أكثر من سجل (175 هدف)

منتخب مصر أكثر من استضاف أمم إفريقيا 5 مرات.

منتخب مصر أكثر من حقق اللقب 7 مرات.

منتخب مصر أكثر من لعب النهائي حيث صعد 10 مرات.

أكثر من حقق اللقب وهو المستضيف 3 مرات.

المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب 3 مرات على التوالي.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

 

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى مساء اليوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أكادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وزيمبابوي عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب زيمبابوي موعد مباراة مصر وزيمبابوي محمد الشناوي مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي كأس الأمم الأفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا

مواد متعلقة

مباراة نيجيريا وتنزانيا تشهد الظهور الأول للتحكيم المصري بأمم أفريقيا 2025

محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل لقاء الليلة بأمم أفريقيا

مواجهة نارية بين منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية (صور)

حسام حسن يكشف استعدادات المنتخب لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025: محمد صلاح أيقونة عالمية.. أثق في الدفاع ونضخ دماء جديدة.. وتريزيجه: لا نقبل التقليل من الكرة المصرية

تريزيجيه: تعاهدنا على الفوز وتحقيق لقب أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads