كل ما تريد معرفته عن منتخب زيمبابوي منافس مصر بأمم أفريقيا.. "كان المغرب" يشهد ظهوره السادس.. ذاق خسارته الأولى أمام الفراعنة في 2004

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

منتخب مصر يفتتح مشواره أمام زيمبابوي

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

كيف تأهل منتخب زيمبابوي لأمم إفريقيا ؟

تأهل منتخب زيمبابوي الملقب بـ"المحاربين" لبطولة أمم إفريقيا 2025، بعدما إحتل وصافة المجموعة العاشرة في التصفيات برصيد 9 نقاط، خلف منتخب الكاميرون صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة، فيما جاء منتخب زيمبابوي في التصنيف الرابع ضمن فريق المجموعة الثانية، فيما جاءت مصر في التصنيف الأول يليها جنوب افريقيا في التصنيف الثاني وأنجولا في التصنيف الثالث ثم زيمبابوي رابعا

تاريخ زيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا

سبق لمنتخب زيمبابوي المشاركة في خمس نسخ فقط من بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخها، أولها كان في نسخة 2004 بتونس، وأوقعته القرعة في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والكاميرون والجزائر، وتلقى خلالها خسارته الأولى في الكان، حيث خاض أولى مبارياته أمام منتخب مصر وفاز الأخير بهدفين مقابل، ثم خسر أمام الكاميرون 5-3، وفاز في الجولة الأخيرة على الجزائر 2-1 وودع المنافسات من الدور الأول

ثم كانت المشاركة الثانية لمنتخب زيمبابوي في أمم أفريقيا في نسخة 2006 التي أقيمت في مصر، وغادرها من الدور الأول بعد خسارتين أمام السنغال ونيجيريا، وفوز وحيد على غانا

المشاركة الثالثة لمنتخب زيمبابوي كانت في نسخة 2017 بالجابون، وحل في المجموعة الثانية رفقة الجزائر والسنغال وتونس، وودع المنافسات من الدور الأول بتعادل مع الجزائر وخسارة أمام كل من السنغال وتونس

أما رابع مشاركات زيمبابوي في "الكان" فكانت في نسخة 2019، التي أقيمت في ضيافة مصر، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وتذيل الترتيب بعد انتهاء دور المجموعات بدون أي انتصارات، حيث حقق تعادلا واحدا أمام أوغندا 1-1 وتلقي خسارتين أمام مصر بهدف، وأمام الكونغو بهدفين نظيفين وتعادل

المشاركة الخامسة لمنتخب زيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا، كانت في نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون، وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات السنغال وغينيا ومالاوي، وكالعادة تذيل منتخب زيمبابوي مجموعته بعدما تلقى خسارتين أمام السنغال 1-0 ومالاوي 2-1، فيما حقق فوز وحيد على حساب غينيا 2-1 ليودع المنافسات من الدور الأول.

وأخفق منتخب زيمبابوي في بلوغ النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت في ضيافة كوت ديفوار، وتوج الأخير بلقبها، فيما ودعها منتخب مصر من دور الـ16، بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح

أبرز المعلومات عن ماريان مارينيكا مدرب زيمبابوي

منتخب زيمبابوي يقوده المدرب الروماني ماريان مارينيكا، الذي تولى مهمته الشهر الماضي فقط بعدما انتهت مسيرة منتخب المحاربين في تصفيات كأس العالم 2026 بدون أي فوز.

يملك مارينكا خبرات كبيرة في الأدغال الإفريقية، حيث سبق له قيادة منتخب مالاوي للوصول لدور الـ 16 في نسخة أمم إفريقيا 2022، وتولى بعدها تدريب ليبيريا وقادهم للارتقاء 10 مراكز في تصنيف فيفا وتفادي الخسارة في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ 20 عاما.

مارينكا يحقق فوز وخسارة في أول لقاءين

وفي أول مباراتين لمارينكا مع زيمبابوي خسر من الجزائر بنتيجة 3-1 في السعودية وديا، وفاز على قطر في الدوحة بنتيجة 2-1.

خاما بليات يغيب عن قائمة زيمبابوي بأمم افريقيا

وفي وقت سابق أعلن الروماني، ماريو مارينيكا، مدرب منتخب زيمبابوي لكرة القدم، عن قائمة ضمت 28 لاعبا، الذين سيشاركون في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وضمت قائمة زيمبابوب في أمم إفريقيا بالمغرب، مجموعة من الأسماء اللامعة من بينها مدافع نادي كوبنهاجن وإيشانيوس ماودزي لاعب سيمبا بورا الزيمبابوي و ديفاين لونجا لاعب ماميلودي صن داونز وبيل أنطونيو لاعب نادي ميشيلين البلجيكي لكنها عرفت غياب مارشال مونيتسي لاعب خط وسط نادي وولفرهامبتون بسبب الإصابة.

فيما يغيب عن قائمة زيمبابوي في أمم افريقيا بالمغرب النجم الشهير خاما بليات جناح صن داونز الجنوب افريقي السابق، والذي يلعب حاليا لفريق سكوتلاند الزيمبابوي

قائمة زيمبابوي الرسمية في "كان" المغرب

ضمت القائمة الرسمية لمنتخب زيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبا هم :

حراس المرمى: مارتن مابيسا، واشنطن أروبي، إلفيس تشيبزيزي.

خط الدفاع: تينيج هاديبي، براندون جالاوي، جيرالد تاكوارا، ديفاين لونجا، أليك موديمو، موناشي جارانانجا، شون فوسيري، إيمانويل جالاي، جودنوز مورويرا، إيشانيوس ماودزي.

خط الوسط: نوليدج موسونا، مارفيلوس ناكامبا، أندرو رينومهوتا، جوناه فابيش، تاواندا تشيريوا، بروسبر باديرا.

خط الهجوم: ماكولي بون، برينس دوبي، إسماعيل وادي، بيل أنطونيو، واشنطن نافايا، دانيال مسيندامي، تاديواناشي تشاكوماتشي، تاواندا ماسوانهيسي، جونيور زيندوجا.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

