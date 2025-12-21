كواليس جلسة هاني أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

18 حجم الخط

حرص هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على عقد جلسة مع منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في حضور محمد الشربيني ومحمد أبو حسين أعضاء المجلس ، خلال المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء غدًا - بتوقيت مصر -.

وأكد هاني أبو ريدة في كلمته أن الجميع ينتظر من الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن واللاعبين الكثير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتتويج باللقب رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخري، وأن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، وضرورة تحقيق لقب يضاف لهم وإسعاد الجماهير المصرية.

جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب “أدرار بأكادير”

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وإبراهيم حسن، أرضية استاد " الملعب الكبير بأكادير " الذي يستضيف مباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

تصريحات حسام حسن عن مواجهة زيمبابوي

فيما أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه راض عن اختياراته بالقائمة المشاركة بكأس الأمم الأفريقية والتي ستنطلق اليوم في المغرب.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: “نمتلك 14 لاعبا جديدا من بينهم 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي يشاركون في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما يحتاجه المنتخب وهو دخول عناصر جديدة”.

وتابع: “أثق في الدفاع المصري ولا توجد أزمة مثلما تردد، فأنا أثق في جميع خطوط المنتخب، ومع أننا نفتقد محمد عبد المنعم لإصابته بالرباط الصليبي، ولكن هناك من يعوض غيابه وهو ما سيشاهده الجميع”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

