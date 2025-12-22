الإثنين 22 ديسمبر 2025
منتخب مصر يقص شريط مشواره بأمم أفريقيا 2025 بلقاء زيمبابوي.. التاريخ ينحاز للفراعنة.. محمد صلاح وأبوتريكة يتصدران قائمة هدافي المواجهات المباشرة.. موقعة الطوبة الأبرز.. وهذا موعد المباراة

مصر وزيمبابوي
مصر وزيمبابوي
يلتقي منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، نظيره منتخب زيمبابوي، في بداية مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي

التقى منتخبا مصر وزيمبابوي فى 15 مباراة سابقة، فرض خلالها المنتخب المصري سيطرته بشكل كبير، محققًا الفوز في 9 مباريات، بينما فاز منتخب زيمبابوي في مباراتين فقط، وسيطر التعادل على 4 مواجهات.

وسجل لاعبو مصر 25 هدفا فيما استقبلت شباكهم 14 هدفا.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، التقى منتخب مصر ضد زيمبابوي في نسختين، كان الفوز فيهما للفراعنة، ففي نسخة 2004 فازت مصر بنتيجة 2-1، وفي نسخة 2019 فازت مصر بهدف نظيف فى افتتاح البطولة التي استضافتها القاهرة.

موقعة الطوبة أبرز لقاءات مصر وزيمبابوي

وتظل المواجهة الأشهر بين مصر ضد زيمبابوي التي جرت في عام 1993 ضمن تصفيات كأس العالم، في ذلك الوقت، كان المنتخب المصرى يحتاج للفوز لضمان التأهل، وحقق مراده بالفعل بنتيجة 2-1 في ستاد القاهرة، لكن الفرحة لم تكتمل، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة المباراة في مدينة ليون الفرنسية، بسبب "طوبة" ألقاه أحد المشجعين من المدرجات أصاب مدرب زيمبابوى.

وفي مباراة الإعادة، انتهى اللقاء بالتعادل السلبى، وهو ما كان كافيًا لإقصاء مصر وحرمان جيل تاريخي من الوصول لنهائيات المونديال، وعرف اللقاء تاريخيًا بـ "موقعة الطوبة".

هداف مباريات مصر وزيمبابوي 

ووفقا لموقع ترانسفير للإحصائيات يتصدر محمد صلاح بالتساوي مع محمد أبوتريكة هدافي مباريات مصر ضد زيمبابوي ولكل منهما 3 أهداف.

محمد أبو تريكة مصر 3 أهداف.
محمد صلاح مصر 3 أهداف.
نوليدج موسونا زيمبابوي هدفان. 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا 2025

تقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى اليوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد عيـد، رامى ربيعة، خالد صبحى، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحى، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحى.

 خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

قائمة زيمبابوي الرسمية في "كان" المغرب

ضمت القائمة الرسمية لمنتخب زيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبا هم :

حراس المرمى: مارتن مابيسا، واشنطن أروبي، إلفيس تشيبزيزي.

خط الدفاع: تينيج هاديبي، براندون جالاوي، جيرالد تاكوارا، ديفاين لونجا، أليك موديمو، موناشي جارانانجا، شون فوسيري، إيمانويل جالاي، جودنوز مورويرا، إيشانيوس ماودزي.

خط الوسط: نوليدج موسونا، مارفيلوس ناكامبا، أندرو رينومهوتا، جوناه فابيش، تاواندا تشيريوا، بروسبر باديرا.

خط الهجوم: ماكولي بون، برينس دوبي، إسماعيل وادي، بيل أنطونيو، واشنطن نافايا، دانيال مسيندامي، تاديواناشي تشاكوماتشي، تاواندا ماسوانهيسي، جونيور زيندوجا.

