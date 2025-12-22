الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة نيجيريا وتنزانيا تشهد الظهور الأول للتحكيم المصري بأمم أفريقيا 2025

حسام عزب،فيتو
حسام عزب،فيتو
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة نيجيريا وتنزانيا غدا بملعب المركب الرياضي بمدينة فاس ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجوليان جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز لوبيز، والإيفواري كليمنت فرانكلين حكما رابعًا.

كما تم تعيين الحكم المصري حسام عزب حجاج حكمًا لتقنية الفيديو  (VAR)، والليبي أحمد عبد الرازق الشلمانى مساعدا للفار.

 

يمثل تواجد حسام عزب في طاقم حكام مباراة نيجيريا وتنزانيا  الظهور الأول للتحكيم المصري بالكان 2025.

وتشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تباينًا لافتًا على مستوى الأعمار بين الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة، حيث يجتمع عامل الخبرة الطويلة مع الطموح الشبابي في مشهد يعكس تنوّع المدارس التدريبية داخل القارة السمراء.

أكبر مدرب في أمم إفريقيا 

 

ويُعد البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أكبر مدرب في البطولة، إذ يبلغ من العمر 71 عامًا. ويعتمد بروس على خبرة تدريبية كبيرة راكمها عبر سنوات طويلة في القارة الإفريقية، أبرزها قيادته الكاميرون للتتويج باللقب القاري عام 2017، ما يمنح منتخب “الأولاد” خبرة فنية مهمة في نسخة 2025.

أصغر مدرب في أمم إفريقيا 

في المقابل، يدخل الإيفواري إيمرسي فاي التاريخ كأصغر مدرب في كأس أمم إفريقيا 2025، بعمر 41 عامًا، بعدما تولّى القيادة الفنية لمنتخب كوت ديفوار.

ويُمثّل فاي جيلًا جديدًا من المدربين الشباب، الذين يعتمدون على الحماس والأفكار الحديثة، في محاولة لمواصلة حضور “الأفيال” القوي على الساحة القارية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية حسام عزب حجاج حسام عزب هوجو بروس كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية ا كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

موعد مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل لقاء الليلة بأمم أفريقيا

مواجهة نارية بين منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية (صور)

حسام حسن يكشف استعدادات المنتخب لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025: محمد صلاح أيقونة عالمية.. أثق في الدفاع ونضخ دماء جديدة.. وتريزيجه: لا نقبل التقليل من الكرة المصرية

تريزيجيه: تعاهدنا على الفوز وتحقيق لقب أمم إفريقيا

هل تؤثر أزمة صلاح مع ليفربول على أدائه مع المنتخب؟ حسام حسن يرد بقوة: "سيظل أيقونة"

تريزيجيه: لا نقبل التقليل من الكرة المصرية.. ومصر دائمًا تصنع الأفضل في أفريقيا

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي الليلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads