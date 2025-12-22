مباراة نيجيريا وتنزانيا تشهد الظهور الأول للتحكيم المصري بأمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية ، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة نيجيريا وتنزانيا غدا بملعب المركب الرياضي بمدينة فاس ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجوليان جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز لوبيز، والإيفواري كليمنت فرانكلين حكما رابعًا.

كما تم تعيين الحكم المصري حسام عزب حجاج حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، والليبي أحمد عبد الرازق الشلمانى مساعدا للفار.

يمثل تواجد حسام عزب في طاقم حكام مباراة نيجيريا وتنزانيا الظهور الأول للتحكيم المصري بالكان 2025.

وتشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تباينًا لافتًا على مستوى الأعمار بين الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة، حيث يجتمع عامل الخبرة الطويلة مع الطموح الشبابي في مشهد يعكس تنوّع المدارس التدريبية داخل القارة السمراء.

أكبر مدرب في أمم إفريقيا

ويُعد البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أكبر مدرب في البطولة، إذ يبلغ من العمر 71 عامًا. ويعتمد بروس على خبرة تدريبية كبيرة راكمها عبر سنوات طويلة في القارة الإفريقية، أبرزها قيادته الكاميرون للتتويج باللقب القاري عام 2017، ما يمنح منتخب “الأولاد” خبرة فنية مهمة في نسخة 2025.

أصغر مدرب في أمم إفريقيا

في المقابل، يدخل الإيفواري إيمرسي فاي التاريخ كأصغر مدرب في كأس أمم إفريقيا 2025، بعمر 41 عامًا، بعدما تولّى القيادة الفنية لمنتخب كوت ديفوار.

ويُمثّل فاي جيلًا جديدًا من المدربين الشباب، الذين يعتمدون على الحماس والأفكار الحديثة، في محاولة لمواصلة حضور “الأفيال” القوي على الساحة القارية.

