كأس الأمم الأفريقية، تفوق تاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا على أنجولا قبل مواجهة الليلة

منتخب جنوب افريقيا،فيتو
منتخب جنوب افريقيا،فيتو
كأس الأمم الأفريقية، يخوض منتخب جنوب أفريقيا مواجهة هامة أمام نظيره أنجولا، اليوم الإثنين، والتي ستقام على ملعب مراكش بالمغرب ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقد أوقعت القرعة المنتخبين إلى جانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

تاريخ مواجهات منتخب جنوب وأنجولا 

والتقى المنتخبان 19 مرة في جميع المسابقات، حيث فازت جنوب أفريقيا في تسع مباريات مقابل أربع لأنجولا، وانتهت ست مباريات بالتعادل.

وخلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، تقابلا أربع مرات في دور المجموعات، فازت جنوب أفريقيا في مباراتين وتعادلا في اثنتين.

وكان أول لقاء بين المنتخبين في نسخة 1996 في جوهانسبرج، حيث فازت جنوب أفريقيا على ملعبها بهدف مارك ويليامز الوحيد في المباراة، والتقى الفريقان مجددًا عام 1998، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في بوبو ديولاسو، بوركينا فاسو.

بعد عشر سنوات، تعادل المنتخبان 1 / 1 في نسخة غانا 2008، افتتح مانوتشو التسجيل لأنجولا في الدقيقة 29، قبل أن يُعادل إليو فان هيردن النتيجة لجنوب أفريقيا في الدقيقة 87، بينما كانت آخر مواجهة بينهما في النسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا أيضا في عام 2013 وانتهت بفوزها بهدفين دون رد على الفهود الأنجولية.

وللمفارقة فإنه في المرات الأربع التي جمعت الفريقين في نفس المجموعة، تأهل فريق واحد فقط إلى الأدوار الإقصائية في كل مرة، وهو جنوب أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 1996 و1998 و2013، مقابل تأهل وحيد لأنجولا في 2008.

وإجمالًا، ستكون مباراة اليوم هي المواجهة العشرين بين المنتخبين، حيث حققت جنوب أفريقيا تسعة انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأنجولا،، وكان آخر لقاء بينهما في 15 يونيو 2025 في نهائي كأس كوسافا، حيث فازت أنجولا بنتيجة 3 / صفر.

بينما  آخر مشاركة لجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عام 2023 في كوت ديفوار، حيث حصد المركز الثالث بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته أمام نيجيريا في نصف النهائي.

