محافظ مطروح يناقش 4 مشروعات جديدة مع خالدة للبترول

أناب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لحضور جلسات التشاور المجتمعي الخاصة بمشروعات شركة خالدة للبترول، بشأن تعزيز مبدأ التشاركية والتعاون مع مختلف الجهات، ونشر ثقافة الحوار المجتمعي في المشروعات الإنتاجية بما يعود بالنفع على محافظة مطروح وأهاليها، مع الحفاظ على بيئتها الطبيعية.





مشاركة موسعة للقيادات التنفيذية والبيئية والشعبية

جاءت جلسات التشاور، التي نظمتها الشركة برئاسة المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والعضو المنتدب التنفيذي، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والدكتور تامر عايش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمشرف على الأمن الصناعي، والمهندس محمد أبو شوشة مدير عام السلامة بوزارة البترول، إلى جانب ممثلي جهاز شؤون البيئة، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من قيادات شركة خالدة للبترول، ومديري المديريات والقيادات التنفيذية والخدمية، بالإضافة إلى عدد من عمد ومشايخ مطروح.

نائب المحافظ ينقل تحيات محافظ مطروح ويؤكد أولوية حماية البيئة

وفي كلمته، نقل الدكتور إسلام رجب تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع الحضور، متمنيًا التوفيق والنجاح لجلسات التشاور المجتمعي الخاصة بتسهيلات الإنتاج بشركة خالدة للبترول.

وأكد نائب المحافظ أن الحفاظ على سلامة البيئة من أي مخاطر يُعد من أهم القضايا التي تشغل العلماء والباحثين، خاصة أن محافظة مطروح تُعد من البيئات الصحراوية المتميزة، إذ تمثل نحو سدس مساحة مصر بعمق صحراوي يصل إلى 400 كيلومتر، ما يستوجب تضافر الجهود لحمايتها، وتفعيل القوانين المنظمة للمشروعات، ووضع الضوابط والشروط اللازمة للحفاظ على التوازن البيئي ومنع أي إخلال به.





إشادة بدور شركة خالدة في المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة

ووجّه نائب المحافظ الشكر والتقدير لشركة خالدة للبترول لحرصها على عقد جلسات الحوار المجتمعي، استمرارًا لجهودها في المشاركة المجتمعية الفاعلة مع محافظة مطروح، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، بما يسهم في توفير مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة، مع التأكيد على حرص الشركة على الحفاظ على البيئة الساحلية والسياحية الواعدة لمطروح، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشأن ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع.



مناقشة مشروعات جديدة وفقًا لقانون البيئة

وأكدت محافظة مطروح ترحيبها بعقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد من مشروعات شركة خالدة للبترول، والتي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج مع الحفاظ على البيئة، وتشمل:إنشاء وتشغيل توسعات لتسهيلات الإنتاج، وإنشاء خط أنابيب بطول 83 كم، ومشروع إنشاء خط أنابيب محروسة – أبو الغراديق بطول 26 كم، ومشروع إنشاء خط أنابيب بطول 24 كم، وذلك وفقًا لأحكام قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، مع مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروعات.









دعم كامل من محافظة مطروح لتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت محافظة مطروح تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، وتوظيفها لخدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على البيئة من مختلف المخاطر، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات لتحقيق استراتيجية الدولة في الاستدامة البيئية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة.



رئيس شركة خالدة: زيادة الإنتاج مسؤولية وطنية والبيئة أولوية قصوى

ومن جانبه، أعرب المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والعضو المنتدب التنفيذي عن اعتزازه بوجوده بمحافظة مطروح، مرحبًا بجميع الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد أن زيادة الإنتاج لا تمثل هدفًا تشغيليًا فقط، بل هي مسؤولية وطنية في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.

كما شدد على أن الاهتمام بالبيئة والسلامة والصحة المهنية يُعد ركيزة أساسية في جميع أنشطة الشركة، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الدولة في إطار التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

