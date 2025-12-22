محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباراتي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة

ويدير مباراة مودرن سبورت × وادي دجلة التي ستقام على استاد بتروسبورت في تمام الساعة 5:00 مساءً:

حكم ساحة: أحمد ناجي.

حكم مساعد 1: أحمد صلاح.

حكم مساعد 2: محمد خالد عيد.

حكم رابع: هيثم الشريف.

حكم VAR: محمد عبد العزيز.

حكم VAR مساعد: أحمد عادل عبد الفتاح.

حكام مباراة غزل المحلة والأهلي

بينما يدير مباراة غزل المحلة والأهلي التي ستقام على استاد غزل المحلة في تمام الساعة 5:00 مساءً، كلٌّ من:

حكم ساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد 1: عماد فرج.

حكم مساعد 2: هشام ربيع.

حكم رابع: محمد عبد العليم.

حكم VAR: وليد ناجي.

حكم VAR مساعد: محمد القاضي.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد لاعبي قطاع الناشئين بالإضافة لعدد من عناصر الفريق الأول.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

