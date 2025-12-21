الأحد 21 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة زيمبابوي غدا في أمم أفريقيا (صور)

منتخب مصر ينهي تحضيراته
منتخب مصر ينهي تحضيراته لمواجهة زيمبابوي، فيتو
18 حجم الخط

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

28 لاعبا يشاركون في مران منتخب مصر

وشارك في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم ٢٨ لاعبًا المختارين للبطولة وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود سعد تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا 2025 غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن كأس الأمم الأفريقية 2025 زيمبابوي هاني ابوريده

