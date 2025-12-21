الأحد 21 ديسمبر 2025
رياضة

كواليس مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

مران الأهلي
مران الأهلي
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لخوض مباراة غزل المحلة، والمقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور التمهيدي من بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته اليوم بمدينة نصر، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل أن يشرف الجهاز الفني على التدريبات التخصصية المتنوعة، وأعقب ذلك تقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد للمباراة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب في ثاني مبارياته ببطولة كأس عاصمة مصر.

 ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة مع غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

