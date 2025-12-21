الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد سيحا: حققت حلم اللعب للأهلي وطموحي حصد البطولات مع الفريق

محمد سيحا
محمد سيحا
18 حجم الخط

أكد محمد سيحا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ارتداء قميص القلعة الحمراء حلم يراود أي لاعب في مصر، مشددا على أن ظهوره الأول بقميص الأهلي يعد من أبرز اللحظات في مشواره الكروي.

وقال سيحا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الانتماء لـ الأهلي يحمل إحساس خاص منذ اللحظة الأولى، موضحا أن مجرد التواجد داخل أسوار النادي يمنح اللاعب شعورا بالفخر والمسؤولية، وهو ما دفعه لبذل أقصى جهد لتقديم مستوى يليق بثقة الجماهير والجهاز الفني.

 

تصريحات محمد سيحا

وأشار حارس الأهلي إلى أن لاعبي الخبرة داخل الفريق حرصوا على دعمه قبل مشاركته الأولى، ووجهوا له نصائح بالتركيز والاعتماد على اللعب السهل، مؤكدا أن روح الفريق داخل الأهلي تساعد أي لاعب جديد على الاندماج سريعا.

وأوضح سيحا أن العمل بجوار حراس مرمى كبار مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء يمثل إضافة كبيرة لمسيرته، لما يمتلكونه من خبرات كبيرة، إلى جانب وجود مدرب حراس مميز يحرص دائمًا على توصيل التعليمات بشكل واضح ويمنح اللاعبين الثقة والدعم.

وتطرق حارس الأهلي إلى حديث مدرب الحراس معه ومع مصطفى شوبير قبل مواجهة الجيش الملكي، مؤكدا أهمية الجاهزية الدائمة، مشيرا إلى أن الفريق شهد حالة انسجام واضحة خلال المباريات الأخيرة، وظهر ذلك في تحسن الأداء قبل بطولة كأس السوبر.

وشدد سيحا على أن الأهلي ينافس في كل البطولات بهدف التتويج، وأن كل بطولة تمثل تحدي جديد، في ظل طبيعة النادي التي اعتادت على المنافسة وحصد الألقاب، إضافة إلى المشاركات القوية في البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية.

واختتم حارس القلعة الحمراء تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم إضافة حقيقية لنفسه وللنادي وجماهيره، مطالبا جماهير الأهلي بمواصلة الدعم والمؤازرة، لما تمثله من دافع أساسي للاعبين داخل الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد سيحا الأهلي النادي الأهلي مصطفي شوبير محمد الشناوي الشناوي كأس السوبر

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الخطيب يتابع أزمة جماهير الأهلي المحبوسين ويكلف اللجنة القانونية بتكثيف الدعم

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

10 صور ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

وي يفوز على السكة الحديد بثنائية في دوري المحترفين

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تعرف علي موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر بعد تعديله

الأهلي يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لولاية جديدة

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

بزعم مخالفة الزي، نجلة الملحن محمد رحيم تتهم إدارة إحدى مدارس أكتوبر بحبسها وتفتيشها 

منتخب المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا بالفوز على جزر القمر 0/2 (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع (فيديو)

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads