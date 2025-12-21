محمد سيحا: حققت حلم اللعب للأهلي وطموحي حصد البطولات مع الفريق

18 حجم الخط

أكد محمد سيحا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ارتداء قميص القلعة الحمراء حلم يراود أي لاعب في مصر، مشددا على أن ظهوره الأول بقميص الأهلي يعد من أبرز اللحظات في مشواره الكروي.

وقال سيحا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الانتماء لـ الأهلي يحمل إحساس خاص منذ اللحظة الأولى، موضحا أن مجرد التواجد داخل أسوار النادي يمنح اللاعب شعورا بالفخر والمسؤولية، وهو ما دفعه لبذل أقصى جهد لتقديم مستوى يليق بثقة الجماهير والجهاز الفني.

تصريحات محمد سيحا

وأشار حارس الأهلي إلى أن لاعبي الخبرة داخل الفريق حرصوا على دعمه قبل مشاركته الأولى، ووجهوا له نصائح بالتركيز والاعتماد على اللعب السهل، مؤكدا أن روح الفريق داخل الأهلي تساعد أي لاعب جديد على الاندماج سريعا.

وأوضح سيحا أن العمل بجوار حراس مرمى كبار مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء يمثل إضافة كبيرة لمسيرته، لما يمتلكونه من خبرات كبيرة، إلى جانب وجود مدرب حراس مميز يحرص دائمًا على توصيل التعليمات بشكل واضح ويمنح اللاعبين الثقة والدعم.

وتطرق حارس الأهلي إلى حديث مدرب الحراس معه ومع مصطفى شوبير قبل مواجهة الجيش الملكي، مؤكدا أهمية الجاهزية الدائمة، مشيرا إلى أن الفريق شهد حالة انسجام واضحة خلال المباريات الأخيرة، وظهر ذلك في تحسن الأداء قبل بطولة كأس السوبر.

وشدد سيحا على أن الأهلي ينافس في كل البطولات بهدف التتويج، وأن كل بطولة تمثل تحدي جديد، في ظل طبيعة النادي التي اعتادت على المنافسة وحصد الألقاب، إضافة إلى المشاركات القوية في البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية.

واختتم حارس القلعة الحمراء تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم إضافة حقيقية لنفسه وللنادي وجماهيره، مطالبا جماهير الأهلي بمواصلة الدعم والمؤازرة، لما تمثله من دافع أساسي للاعبين داخل الملعب.

