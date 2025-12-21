نجم الأهلي يكتفي بتدريبات استشفائية بعد شكواه من آلام في الركبة

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق اكتفى بأداء مجموعة من التدريبات الاستشفائية على هامش المران الذي أقيم اليوم بمدينة نصر.

أوضح جاب الله أن طاهر كان قد اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، عقب مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل طاهر هدف الفوز على فريق سيراميكا في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب في الجولة الماضية من البطولة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة مع غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

