الخطيب يتابع أزمة جماهير الأهلي المحبوسين ويكلف اللجنة القانونية بتكثيف الدعم

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع اللجنة القانونية بالنادي؛ يتقدمهم المستشاران محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع اللجنة القانونية بالنادي

خلال الاجتماع تم استعراض كافة التفاصيل، وفي مقدمتها المساعي التي جرت من جانب الأهلي على كافة المستويات، ولدى العديد من الجهات، كذلك ما قام به الفريق القانوني الخاص بهم طوال الفترة الماضية للإفراج عنهم في ضوء سيادة القانون.

تطرقت المناقشات إلى حيثيات الأزمة منذ البداية، والإفراج عن البعض منهم، عقب المحاولات المكثفة للنادي؛ لتوضيح الصورة وكشف الملابسات ورفض الخروج عن النص.

جاء في الاجتماع أيضًا ما رفعه النادي من مكاتبات إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في موقف هؤلاء الشباب؛ حرصًا على مستقبلهم، بدواعي إنسانية وأسرية نابعة من الشعور بالمسئولية تجاه كل أبناء الشعب المصري.

وكلف الكابتن محمود الخطيب اللجنة القانونية بتوفير كل الدعم القانوني للمحبوسين، والتواصل مع أسرهم والفريق القانوني الخاص بهم، حتى تنتهي الأزمة، استمرارًا لمساندة النادي لجماهيره، في ضوء الاحترام الكامل لمؤسسات الدولة، والحرص على الصالح العام للوطن.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

