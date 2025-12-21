الأحد 21 ديسمبر 2025
غزل المحلة يوقع شراكة مع إحدى المنصات لتطوير قطاع الناشئين

غزل الملحة
أعلنت شركة غزل المحلة لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية مع أحدي المنصات، المتخصصة في تحليل الأداء واكتشاف المواهب، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنادي لتطوير قطاع الناشئين ورفع كفاءة التقييم الفني للاعبين.

وتهدف الشراكة إلى الاعتماد على أحدث تقنيات تحليل الفيديو والبيانات لمتابعة وتطوير لاعبي قطاع الناشئين داخل النادي، بما يسهم في تحسين المستويين الفني والبدني، ودعم عملية اتخاذ القرار الفني اعتمادًا على البيانات والتحليل العلمي الحديث.

كما تسعى هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة أمام لاعبي غزل المحلة للظهور على منصات التقييم العالمية، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الصاعدة للاحتراف الخارجي، من خلال عرض ملفاتهم الفنية وتقييماتهم التفصيلية على منصة احترافية معتمدة دوليًا، تتيح متابعتهم من قِبل الأندية والأكاديميات الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لتحديث منظومة العمل الفني، والاستثمار في تطوير اللاعبين الصاعدين، وبناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا، والمنافسة على أعلى المستويات محليًا وقاريًا ودوليًا.

