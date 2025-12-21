غزل المحلة يوقع شراكة مع إحدى المنصات لتطوير قطاع الناشئين

18 حجم الخط

أعلنت شركة غزل المحلة لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية مع أحدي المنصات، المتخصصة في تحليل الأداء واكتشاف المواهب، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنادي لتطوير قطاع الناشئين ورفع كفاءة التقييم الفني للاعبين.

غزل المحلة يوقع شراكة مع منصة لتطوير قطاع الناشئين

وتهدف الشراكة إلى الاعتماد على أحدث تقنيات تحليل الفيديو والبيانات لمتابعة وتطوير لاعبي قطاع الناشئين داخل النادي، بما يسهم في تحسين المستويين الفني والبدني، ودعم عملية اتخاذ القرار الفني اعتمادًا على البيانات والتحليل العلمي الحديث.

كما تسعى هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة أمام لاعبي غزل المحلة للظهور على منصات التقييم العالمية، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الصاعدة للاحتراف الخارجي، من خلال عرض ملفاتهم الفنية وتقييماتهم التفصيلية على منصة احترافية معتمدة دوليًا، تتيح متابعتهم من قِبل الأندية والأكاديميات الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لتحديث منظومة العمل الفني، والاستثمار في تطوير اللاعبين الصاعدين، وبناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا، والمنافسة على أعلى المستويات محليًا وقاريًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.