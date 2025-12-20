في غياب صلاح، ليفربول يفوز على توتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق فريق ليفربول الفوز على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام، في قمة منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.

مباراة ليفربول وتوتنهام

وتلقي تشافي سيمونز لاعب توتنهام بطاقة حمراء في الدقيقة 33.

ونجح إيزاك في تسجيل أول أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 56، ثم أضاف ايكيتيكي هدف الريدز الثاني في الدقيقة 66.

وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 83.

وتعرض روميرو لاعب توتنهام للطرد بعد الحصول علي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+3.

وافتقد ليفربول خدمات النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم ضد توتنهام، حيث يتواجد حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسس ماك أليستر، رايان جرافينبرخ.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، كورتس جونز.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جولييليمو فيكاريو

خط الدفاع: جد سبينس - ميكي فان دي فين - كريستيان روميرو - بيدرو بورو

خط الوسط: جراي - ستيفن بيرجفال -بينتانكور - تشافي سيمونز

خط الهجوم: محمد قدوس - كولو مواني

وبتلك النتيجة يحتل نادي ليفربول المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29، في حين أن توتنهام يتوقف رصيده عند النقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر.

وكان آرني سلوت، مدرب ليفربول، أكد أن نجم الفريق محمد صلاح تجاوز كل الجدل حول مستقبله مع النادي، مشددًا على أن التركيز الآن يجب أن يكون منصبًا بالكامل على مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال سلوت في تصريحاته قبيل مباراة توتنهام: “قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الكلمات. تجاوزنا الأمر، وكان صلاح ضمن قائمة الفريق وشارك كأول بديل”.

وتابع: والآن هو مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، حيث تنتظره مباريات كبيرة له وللمنتخب، ولذلك من العدل له ولنا أن يكون تركيزه بالكامل هناك، من دون أي تشتيت بسبب حديثي عن مستقبله مع ليفربول هنا.

وأضاف مدرب ليفربول: هو هناك الآن، ومن الإنصاف لصلاح ولمنتخبه ولنا أن ينصبّ الحديث على مواجهة توتنهام.

بهذه التصريحات، وضع سلوت حدًا للشائعات التي أثارت جدلًا في الأيام الماضية، معبرًا عن ثقته في قدرة صلاح على التركيز وأداء دوره مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية قبل العودة لتحديات الدوري مع الريدز.

