10 صور ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لخوض مباراة غزل المحلة، والمقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور التمهيدي من بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته اليوم بمدينة نصر، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل أن يشرف الجهاز الفني على التدريبات التخصصية المتنوعة، وأعقب ذلك تقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد للمباراة.

كان الأهلي حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب في ثاني مبارياته ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة مع غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

