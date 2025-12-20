أخبار الرياضة اليوم: فوز صعب للزمالك على حرس الحدود بكأس عاصمة مصر.. ليفربول يهزم توتنهام بالدوري الإنجليزي.. زيادة جوائز أمم أفريقيا
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..
فوز قاتل للزمالك على حرس الحدود
فاز نادي الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر.
سجل عمرو ناصر مهاجم الزمالك، الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بالدقيقة 16.
وسجل محمد بيومي لاعب حرس الحدود هدف التعادل الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 36.
ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 96 من ضربة رأس، ليقود فريقه للفوز بعد تعادله في الجولة الأولى مع فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3
مانشستر سيتي يسحق وست هام بثلاثية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا
فاز مانشستر سيتي على وست هام، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.
وسجل ثنائية مان سيتي كل من إيرلينج هالاند وتيجاني ريندرز خلال الـ45 دقيقة الأولى.
وأكمل هالاند ثلاثية السيتي في الشوط الثاني من اللقاء، ليؤمن الانتصار للمدرب بيب جوارديولا.
ليفربول يفوز على توتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي
حقق فريق فريق ليفربول الفوز على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام، في قمة منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.
وتلقي تشافي سيمونز لاعب توتنهام بطاقة حمراء في الدقيقة 33.
ونجح إيزاك في تسجيل أول أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 56، ثم أضاف ايكيتيكي هدف الريدز الثاني في الدقيقة 66.
وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 83.
وتعرض روميرو لاعب توتنهام للطرد بعد الحصول علي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+3.
الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قرارات استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كرة القدم الإفريقية.
وقرر الكاف اعتماد تنظيم كأس أمم إفريقيا مرة كل أربع سنوات، لضمان جودة أعلى للبطولة واستدامة التطوير الكروي بالقارة بداية من بطولة عام 2025.
كما قرر الكاف إلغاء بطولة كأس الامم الأفريقية للمحليين واعتماد بطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين في مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات المعتمدة من الفيفا.
كما أعلن أوضح موتسيبي أن الكاف قرر رفع الدعم المالي بمليون دولار لكل دولة إفريقية، إلى جانب إحداث الدوري الإفريقي في إطار شراكة استراتيجية مع الفيفا، بما يعزز الاحتراف والاستثمار القاري.
الكاف يعلن زيادة قيمة جائزة بطل كأس الأمم الإفريقية
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الاتحاد قرّر رفع قيمة الجائزة المالية المخصصة للمنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأوضح موتسيبي أن الجائزة ارتفعت من 8 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، وذلك في إطار خطة الكاف لتعزيز القيمة المالية للبطولة وتحفيز المنتخبات على تقديم أداء قوي خلال المنافسة.
وقال موتسيبي في تصريحات صحفية إن هذه الزيادة تأتي تماشيًا مع التطور الذي تشهده كرة القدم في القارة الإفريقية، وتأكيدًا على أهمية دعم الاتحادات الوطنية واللاعبين من خلال تعزيز المكافآت المالية في البطولات الكبرى.
وأضاف أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة خطوات يهدف من خلالها الاتحاد إلى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، وجعل بطولات الكاف أكثر قدرة على جذب الاهتمام الجماهيري وزيادة التنافسية بين المنتخبات المشاركة.
