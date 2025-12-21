مصطفى شعبان يسرق طارق النهري ويجسد شخصية توأم في مسلسل «درش» رمضان 2026

الأحد 21 ديسمبر 2025
تشهد أحداث مسلسل درش الذي يقوم الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، محاولته لسرقة طارق النهري ضمن العمل، مما يعرضه لأزمات معه في العمل.

 

ويبحث المخرج  أحمد خالد أمين حاليًا عن قرية ريفية لتصوير عدد من مشاهد مسلسل “درش” الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

 

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل درش الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، ظهوره في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين.

والشخصية التي يظهر بها مصطفى شعبان في حلقات الذكر ضمن أحداث مسلسل درش وهي الشخصية الثانية التوأم له.

وكانت قد علمت فيتو من مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان، أن الأخير سيقدم في المسلسل شخصية توأم ينشأ في أسرة بسيطة، إلا أن أحدهما يتعرض لحادث يفقده الذاكرة، لتتعقد الأحداث وتتغير مجريات القصة في إطار درامي مليء بالمفاجآت. 

 

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين مصطفى شعبان والكاتب محمود حجاج، إذ يراهن الثنائي على تقديم حكاية جديدة وجذابة تنتمي إلى الدراما الشعبية التي حقق فيها شعبان نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العمل في مرحلة الكتابة وسط توقعات بتقديم معالجة درامية مختلفة تعزز من عنصر التشويق.

ويتكون مسلسل "درش" من 30 حلقة، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولة العمل كل من سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، سلوى خطاب، غادة طلعت.

 

آخر أعمال مصطفى شعبان 

وكان مسلسل حكيم باشا آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان والذى شارك فيه كل من سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، وآخرين. 

مصطفى شعبان مسلسل درش درش مسلسلات رمضان 2026 طارق النهري

