آرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من إيفرتون بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

خطف فريق آرسنال فوزا صعبا من إيفرتون، بهدف دون رد على ملعب هيل ديكنسون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة آرسنال وإيفرتون

جاء هدف فريق أرسنال عن طريق النجم جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 27 من عمر المباراة.



تشكيل آرسنال ضد إيفرتون

وكشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، هينكابي، كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس، زوبيميندي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف لصالح تشيلسي.

