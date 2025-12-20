هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

18 حجم الخط

صيام رجب، قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب من الأشهر التي يُستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة والأذكار النافعة، لما له من فضل ومكانة خاصة في الإسلام، مشيرًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أول ليلة من رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان».

الدعاء أساس استقبال شهر رجب



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن البداية الصحيحة لشهر رجب تكون بالدعاء، بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يُتم علينا البركة في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على الطاعات، مؤكدًا أن البركة في الوقت والعمل من أعظم ما يطلبه المسلم.

الأعمال الصالحة المستحبة في رجب

وأشار إلى أن الأعمال الصالحة في شهر رجب متعددة، وعلى رأسها الذكر، الصلاة، الصيام، العبادات والنوافل بجميع صورها، مؤكدًا أن كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله لها فضل عظيم، خاصة إذا كانت في شهر له منزلة مثل شهر رجب.

فضل الصيام وعظيم أجره

وبيّن الحديدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح فضل الصيام بقوله:«من صام يومًا في سبيل الله باعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا»، أي سبعين عامًا، متسائلًا: فما بالنا إذا كان هذا الصيام في شهر فاضل كشهر رجب؟.

لماذا يُسمى رجب بشهر الأصب؟



أوضح أن شهر رجب يُعرف بـ"شهر الأصب"، لأن الله سبحانه وتعالى يصب فيه الخير والرزق والرحمة صبًا، ما يجعله فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والاستعداد الروحي لشهر رمضان.

هل صام النبي أول يوم من رجب؟

وأكد المدير التنفيذي لمركز الأزهر للفتوى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص أول يوم من رجب بالصيام، مشددًا على ضرورة الالتزام بما ثبت في السنة النبوية دون ابتداع.

المنهج النبوي في الصيام



وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجًا واضحًا للصيام، حيث قال:«أحب الصيام إلى الله صيام داوود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا».

كما استشهد بحديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، حين سأل النبي عن سبب صيامه ليومي الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم:«فيه وُلدت، وفيه تُرفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم».

وشدد الدكتور أسامة الحديدي على أن شهر رجب فرصة للتزود بالطاعات دون تخصيص عبادات لم ترد عن النبي، داعيًا المسلمين إلى الإكثار من الذكر، والصيام المشروع، والاستعداد القلبي والعملي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.