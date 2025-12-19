السبت 20 ديسمبر 2025
سر وراء إيقاف القيد الثامن لنادي الزمالك

 تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف قيد جديد على النادي، وذلك عقب تسجيل القضية الثامنة ضده على مستوى النزاعات الدولية.

 

إيقاف قيد نادي الزمالك 

 وجاء قرار الفيفا بإدراج الزمالك ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، بسبب عدم تسوية مستحقات مالية متأخرة لأحد الأطراف الخارجية، من لاعبين ومدربين في استمرار لسلسلة القضايا التي تطارد النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي البلجيكي يطالب بالحصول على مبلغ 170 ألف يورو، وهو ما ترتب عليه صدور قرار الإيقاف من جانب فيفا.

وتُعد هذه القضية هي الثامنة التي يتعرض فيها الزمالك لعقوبة من الفيفا على خلفية نزاعات مالية، الأمر الذي يعكس تعقيد الأزمة المالية داخل النادي، ويضع الإدارة أمام ضغوط كبيرة لإيجاد حلول عاجلة، خاصة في ظل احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.


وتزايدت مخاوف جماهير القلعة البيضاء من تأثير هذه العقوبات المتكررة على استقرار الفريق ونتائجه، في وقت تتطلع فيه الإدارة إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقمها، من خلال تسويات مالية سريعة تُمهد لرفع إيقاف القيد والعودة إلى سوق الانتقالات من جديد.

