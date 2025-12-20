السبت 20 ديسمبر 2025
رياضة

ناصر منسي يقود الزمالك للفوز على حرس الحدود بكأس العاصمة

الزمالك
الزمالك
فاز نادي الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

فوز قاتل للزمالك على حرس الحدود

سجل عمرو ناصر مهاجم  الزمالك، الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بالدقيقة 16.

وسجل محمد بيومي لاعب حرس الحدود هدف التعادل الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 36.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 96 من ضربة رأس، ليقود فريقه للفوز بعد تعادله في الجولة الأولى مع فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 

تشكيل الزمالك 

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر والسيد أسامة وأنس وائل وأحمد صفوت ومحمد إبراهيم ومحمد حمد وعدي الدباغ وناصر منسي.

ترتيب الزمالك في كأس العاصمة 

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة  من البطولة فيما حصل مازال حرس الحدود بدون نقاط في المركز الأخير.

ads