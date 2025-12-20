السبت 20 ديسمبر 2025
رياضة

مانشستر سيتي يسحق وست هام بثلاثية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي على وست هام، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وسجل ثنائية مان سيتي كل من إيرلينج هالاند وتيجاني ريندرز خلال الـ45 دقيقة الأولى.

وأكمل هالاند ثلاثية السيتي في الشوط الثاني من اللقاء، ليؤمن الانتصار للمدرب بيب جوارديولا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، ريان شرقي، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.

May be an image of ‎soccer, football and ‎text that says '‎Starting ΧΙ لا 25 2 3 2 Gianluigi Donnarumma Matheus Nunes Ruben Dias Josko Gvardiol 3 2 4 Nico MoReilly Nico Bernardo Silva Tijjani Reinders 10 9 Subs Trafford Ake Savinho Khusanov Gray Mukasa Lewis Mfuni R.Heskey Phil Foden/ Rayan/ Cherki Erling Haaland RLUF MOON. ขอม RAW ME ATANDING ATANDINGALONE ALONE WITHOUT DRFAM HEART. WITHOUT ALOVE OWN‎'‎‎

وافتقد مانشستر سيتي أمام وست هام خدمات النجم المصري عمر مرموش، حيث يتواجد الأخير رفقة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.

ورفع مانشستر سيتي رصيده جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، في المركز الأول مؤقتا في حين أن وست هام لديه 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويعد مانشستر سيتي هو صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج بعد مرور 17 جولة بعدد 41 هدفا.

ويأتي آرسنال ومانشستر يونايتد في المرتبة الثانية لأقوى خط هجوم في البريميرليج بعدما أحرز الثنائي عدد 30 هدفا، ويليهما تشيلسي بـ 29 هدفا ثم ليفربول بعدد 26 هدفا.

