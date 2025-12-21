الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة

رفع أنقاض شقة انهارت
رفع أنقاض شقة انهارت بالعجوزة، فيتو
18 حجم الخط

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بفريق من الدفاع المدني لرفع ركام جزء من أرضية شقة انهار بالطابق الأول بدائرة قسم شرطة العجوزة، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي، وأسفر الحادث عن إصابة طالب، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وبانتقال قوات الأمن، تبين انهيار جزء من أرضية شقة بالطابق الأول على الطابق الأرضي، لا يوجد به سكان، ما أدى إلى إصابة طالب مقيم بالطابق الأرضي بكسر باليد وكدمات متفرقة بالجسم أثناء سقوطه إلى الطابق الأرضي، تم إبلاغ حي العجوزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بانهيار جزء أرضية شقة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

txt

الصور الأولى لحادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا

txt

"تليجراف": انهيار أوكرانيا منتصف 2026 حال عدم حصولها على تمويل جديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية العجوزة محضر

الأكثر قراءة

الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة

آرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من إيفرتون بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

أمطار خفيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وزير البترول: الغاز الإسرائيلي أرخص من "سفن التغييز" والصفقة تجارية بحتة

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالتوبة من الذنوب

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads