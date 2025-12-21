الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة

18 حجم الخط

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بفريق من الدفاع المدني لرفع ركام جزء من أرضية شقة انهار بالطابق الأول بدائرة قسم شرطة العجوزة، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي، وأسفر الحادث عن إصابة طالب، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وبانتقال قوات الأمن، تبين انهيار جزء من أرضية شقة بالطابق الأول على الطابق الأرضي، لا يوجد به سكان، ما أدى إلى إصابة طالب مقيم بالطابق الأرضي بكسر باليد وكدمات متفرقة بالجسم أثناء سقوطه إلى الطابق الأرضي، تم إبلاغ حي العجوزة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بانهيار جزء أرضية شقة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

