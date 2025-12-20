بالتاريخ والساعة، تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لاستكمال مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يخوض الفريق أربع مواجهات قوية فيما تبقي من دور المجموعات، ضمن سعيه للمنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي خاض مباراتين خلال منافسات النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر حيث خسر أمام إنبي بهدف وفاز علي سيراميكا بهدف نظيف.

مباريات الأهلي المتبقية في كأس عاصمة مصر

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة، بالجولة الثالثة من البطولة في لقاء يقام يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي الجولة الرابعة، يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواصل الأهلي مبارياته في البطولة بمواجهة فاركو يوم السبت 10 يناير، عند الساعة الثامنة مساء.

ويختتم الأهلي مواجهاته في دور المجموعات بلقاء طلائع الجيش، المقرر إقامته يوم الخميس 15 يناير، في تمام الثامنة مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

