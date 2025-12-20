السبت 20 ديسمبر 2025
الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات

 أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قرارات استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كرة القدم الإفريقية.

تغييرات جذرية في أمم أفريقيا

وقرر الكاف اعتماد تنظيم كأس أمم إفريقيا مرة كل أربع سنوات، لضمان جودة أعلى للبطولة واستدامة التطوير الكروي بالقارة بداية من بطولة عام 2025.

كما قرر الكاف إلغاء بطولة كأس الامم الأفريقية للمحليين واعتماد بطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين في مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات المعتمدة من الفيفا.

كما أعلن أوضح موتسيبي أن الكاف قرر رفع الدعم المالي بمليون دولار لكل دولة إفريقية، إلى جانب إحداث الدوري الإفريقي في إطار شراكة استراتيجية مع الفيفا، بما يعزز الاحتراف والاستثمار القاري.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع مشاركة نخبة منتخبات القارة في واحدة من أقوى النسخ على مستوى المنافسة.

وأعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الاتحاد قرّر رفع قيمة الجائزة المالية المخصصة للمنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية. 

زيادة جوائز أمم أفريقيا

وأوضح موتسيبي أن الجائزة ارتفعت من 8 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، وذلك في إطار خطة الكاف لتعزيز القيمة المالية للبطولة وتحفيز المنتخبات على تقديم أداء قوي خلال المنافسة.

الصورة

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية إن هذه الزيادة تأتي تماشيًا مع التطور الذي تشهده كرة القدم في القارة الإفريقية، وتأكيدًا على أهمية دعم الاتحادات الوطنية واللاعبين من خلال تعزيز المكافآت المالية في البطولات الكبرى.

وأضاف أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة خطوات يهدف من خلالها الاتحاد إلى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، وجعل بطولات الكاف أكثر قدرة على جذب الاهتمام الجماهيري وزيادة التنافسية بين المنتخبات المشاركة.

وأكد رئيس الكاف أن زيادة قيمة الجائزة ستعزز من جاذبية البطولة بالنسبة للفرق والجماهير، وستشكل حافزًا إضافيًا للاعبين والأجهزة الفنية على السعي للتتويج بلقب أمم إفريقيا، الذي يمثل أهم حدث كروي في القارة. 

