مبلغ ضخم، الكاف يعلن زيادة قيمة جائزة بطل كأس الأمم الإفريقية

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الاتحاد قرّر رفع قيمة الجائزة المالية المخصصة للمنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع مشاركة نخبة منتخبات القارة في واحدة من أقوى النسخ على مستوى المنافسة. 

زيادة جوائز أمم أفريقيا

وأوضح موتسيبي أن الجائزة ارتفعت من 8 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، وذلك في إطار خطة الكاف لتعزيز القيمة المالية للبطولة وتحفيز المنتخبات على تقديم أداء قوي خلال المنافسة.

الصورة

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية إن هذه الزيادة تأتي تماشيًا مع التطور الذي تشهده كرة القدم في القارة الإفريقية، وتأكيدًا على أهمية دعم الاتحادات الوطنية واللاعبين من خلال تعزيز المكافآت المالية في البطولات الكبرى.

وأضاف أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة خطوات يهدف من خلالها الاتحاد إلى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، وجعل بطولات الكاف أكثر قدرة على جذب الاهتمام الجماهيري وزيادة التنافسية بين المنتخبات المشاركة.

وأكد رئيس الكاف أن زيادة قيمة الجائزة ستعزز من جاذبية البطولة بالنسبة للفرق والجماهير، وستشكل حافزًا إضافيًا للاعبين والأجهزة الفنية على السعي للتتويج بلقب أمم إفريقيا، الذي يمثل أهم حدث كروي في القارة.

