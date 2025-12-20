بالملابس الوطنية، وصول لاعبي بوركينا فاسو للمغرب للمشاركة بأمم أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

وصل لاعبو منتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم اليوم السبت إلى المغرب، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق غدا الأحد.

وصول لاعبي بوركينا فاسو

وظهر لاعبو بوركينا فاسو بالملابس الوطنية التي تحافظ على الهوية الإفريقية، وسط طموحات لتحقيق إنجاز غير مسبوق في البطولة.

يظهر منتخب بوركينا فاسو كأحد المنافسين الأقوياء على بطاقة التأهل، رغم غياب الألقاب عن خزائنه.

ويملك المنتخب سجلا جيدا في البطولة، حيث حقق أفضل إنجاز له بالحصول على وصافة نسخة 2013، إلى جانب مشاركات مستقرة في السنوات الأخيرة.

ويعتمد المنتخب البوركيني على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، أبرزهم بيرتراند تراوري وإدموند تابسوبا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب حوالي 118.10 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع مشاركة نخبة منتخبات القارة في واحدة من أقوى النسخ على مستوى المنافسة.

وتأتي المجموعة الخامسة كإحدى المجموعات التي تجمع بين الخبرة التاريخية والطموحات المتباينة، حيث تضم منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان.

وتبدو المجموعة الخامسة من الناحية النظرية غير متكافئة، سواء على مستوى الأسماء أو القيمة التسويقية، لكنها تحمل في طياتها احتمالات متعددة ومباريات قد لا تخلو من المفاجآت، كما اعتادت البطولة القارية في نسخها السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.